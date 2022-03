1 miljoen euro voor coronafonds Súdwest-Fryslân

SNEEK-Súdwest-Fryslân stelt in 2022 1 miljoen euro beschikbaar om maatschappelijke instellingen in de gemeente te compenseren voor coronaschade. Net als vorig jaar, toen de gemeente het coronafonds aanvulde met 1,8 miljoen euro, wil de gemeente voorkomen dat culturele instellingen, sportclubs, dorpshuizen en pachters van maatschappelijke instellingen ten onder gaan of worden opgeheven.

Na 2020 en 2021 ziet de gemeente ook dit jaar de noodzaak om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen. “We verwachten dat sportclubs, culturele verenigingen en andere instellingen ook dit jaar nog last ondervinden van de coronacrisis”, zegt wethouder Mirjam Bakker. “Ik hoop dat 2022 het laatste jaar voor het coronafonds is. Met de huidige ontwikkelingen verwacht ik dat verenigingen en stichtingen dit jaar steeds meer hun draai vinden in de maatschappij.”

Aan een aanvraag zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet een aanvrager aantonen dat hij verlies heeft geleden (‘een negatief bedrijfsresultaat’) en dat de eigen reserves dit verlies niet kunnen opvangen.

Overigens is het ook nog steeds mogelijk om aanvragen over 2021 in te dienen. Voor 2021 loopt de termijn tot 30 juni van dit jaar.