“Ik doe zaken vanuit mijn onderbuikgevoel”

“Mijn gymleraar zei op de middelbare school al tegen mij: Jij moet naar het CIOS en mijn techniekdocenten vonden dat ik in de techniek verder moest. Ik hinkte dus op twee gedachten ten aanzien van mijn beroepskeuze. Maar boven alles was voor mij duidelijk dat ik ‘eigen baasje’ wilde worden. Ik had op mijn achttiende al grootse plannen voor een uitgebreid waterskicentrum op het Wolderwijd. Maar die plannen stierven een zachte dood omdat de politiek liever vissers en zeilers op het Wolderwijd zag. Maar vijfentwintig jaar later, in 2018, mocht ik eigenaar/directeur van Nautisch Centrum Heech (NCH) op mijn kaartje zetten.” Aan het woord John van Kooten (43), geboren Amsterdammer, ‘happy single’ en woonachtig in Sneek.

“Overigens kwam dit niet uit de lucht vallen, want mijn ouders, Johan en Tiny, hebben dit bedrijf aan de Draei 9 in Heeg drieëntwintig jaar geleden al overgenomen en sinds 2000 ben ik voor eenderde deel vennoot in de VOF. Vorig jaar hebben mijn ouders zich teruggetrokken en mag ik mij eigenaar noemen.”

Bij binnenkomst staat John net een klant te woord. Er wordt gelachen, veel en uitbundig. “Dat was een klant met een probleem aan zijn boot” verduidelijkt hij later. “Zoals je kon horen en zien is dat dus naar tevredenheid opgelost. De Amsterdams/ Friese gastvrijheid, gekoppeld aan een flinke dosis humor en souplesse ten aanzien van garantieregelingen is een investering in loyaliteit en creëert dus een win-win situatie. En dat is dan ook het ‘credo’ van ons bedrijf: laagdrempelig, gastvrij en qua service meer doen voor een klant dan hij verwacht. Niet ‘zeiken’ over kleine lettertjes, maar humor, een kop koffie en een oplossingsgerichte instelling.”

Je vader is de grondlegger van Nautisch Centrum Heech?

“In zijn huidige vorm wel. Maar het bedrijf NCH bestond al wel en was van Loek de Hoog. Die was gespecialiseerd in bemiddeling van gebruikte schepen. Wij hebben na de overname in 1996 de bakens verzet richting sloepen, opblaasboten en RIB’s.” Daarover later meer.

John, kwam drieënveertig jaar geleden ter wereld in Amsterdam, maar heeft daar maar anderhalf jaar gewoond, omdat zijn vader in 1978 de allereerste postbode in Almere werd. “Als nieuweling werd ik daarnaast meteen ‘geronseld’ voor de brandweer” duikt vader Johan in de geschiedenis van zijn leven. “Maar dan moest er ook een fatsoenlijke brandweerkazerne komen vond ik en dat hebben we toen met een paar ‘partners in crime’ gerealiseerd.”

Daarna werd Johan centralist op de alarmcentrale, wat hij een jaar of twintig heeft gedaan in achtereenvolgens Almere, Lelystad en weer terug naar Almere.

Brede interesse

John van Kooten had een brede interesse in alles wat met sport, techniek en omgang met mensen te maken had. Deed na een technische opleiding in Amsterdam, in Zwolle Sociaal Recreatief Agogisch Werk, volgde kortere opleidingen en cursussen als masseur, sportinstructeur in diverse disciplines en verdiepte zich in het kader van de ‘University of Life’ in andere culturen, reizen, marketing, politiek en psychologie. De leden van de familie Van Kooten zijn afstammelingen van een binnenvaartgeslacht en dus genetisch belast met watersportgenen, hetgeen tot uitdrukking kwam in hun zwerfreizen met het moederschip door heel Nederland.

“Mijn vader had een droom om ooit een eigen bedrijf beginnen” vervolgt John de geschiedenis van NCH. “In 1996 nam hij die stap toen de toenmalige eigenaar, Loek de Hoog, zijn bedrijf in de etalage zette. Uiteindelijk ben ik na een paar jaar ook fulltime in het bedrijf gestapt en werd ik naast Johan en Tiny, mede-eigenaar in de VOF. Waar De Hoog was gefocust op bemiddeling van gebruikte jachten, zagen wij meer in de verkoop van nieuwe schepen, sloepen van Antaris, opblaasboten, RIB’s, consoleboten, roei-vis-stoelboten en buitenboordmotoren.”

“Al vier jaar voor de economische crisis van 2008 zagen wij de watersportmarkt veranderen en wij pasten ons daarbij aan. De verkoopruimte werd uitgebreid met een extra hal en wij hadden ons toegelegd op het rubberboten- en RIB-segment. En dat we dat ‘niet slecht’ doen blijkt wel uit het feit dat we klanten van ver buiten onze landsgrenzen mogen verwelkomen.”

Diesel Rubbing en een nieuwe Chinese familie

“Wat daar in belangrijke mate aan bij heeft gedragen is onze eigen productlijn aan opblaasboten en RIB’s, die worden verkocht onder de naam Diesel Rubbing. Ik liep al een paar jaar rond met de gedachte om zelf een kwaliteitsmerk te importeren, maar dat was met de overspannen markt aan het begin van deze eeuw geen optie; alle betere merken waren al bij importeurs ondergebracht. Tot we in 2008 werden benaderd door een fabrikant uit China die ons vroeg of we hun boten wilden importeren. Ik heb de vraag beantwoord met een wedervraag: Kunnen jullie mijn boten ook maken? Immers, ik ken dankzij onze reparatieklussen elk merk ten voeten uit en vond dat er in kwaliteit best stappen waren te maken.”

“Het moest een merk worden dat wat kwaliteit betreft in het hoogste, maar qua prijs in het middensegment valt. Dus de lat lag hoog. Om een lang verhaal kort te maken, mijn vader en ik zijn naar die fabrikant in China afgereisd om een en ander met eigen ogen te bekijken, want ik stap niet als een ‘blinde Maupie’ in een dergelijk avontuur. We werden als vorsten ontvangen, zijn het avontuur aangegaan en hebben zo’n goede band opgebouwd dat we het tegenwoordig bij wijze van spreken over de Chinese tak van de familie van Kooten hebben.”

Ik wil altijd overal de beste in zijn

“Ik ben dankzij de sport behoorlijk competitief ingesteld, ik wil altijd de beste zijn. Dat heb ik zakelijk ook. We zien door onze ervaring de zwakkere punten bij andere merken en kunnen daar ons voordeel mee doen richting Diesel Rubbing bij onze Chinese fabrikant. Ons vlaggenschip is de Open Floor, een RIB van 5,2 meter en – dat durf ik zonder valse schaamte te zeggen – daarmee scoren wij zeker nationaal op prijs-kwaliteit verhouding wel de beste cijfers.”

Lachend: “Toch weer dat competitieve hè, maar wel vanuit mijn onderbuikgevoel.”

Meer info op: https://nautischcentrum.nl/