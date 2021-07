Weer volop evenementen in de inspiratiekrant van VVV Waterland van Friesland

FRYSLÂN - Toeristen én inwoners van Zuidwest Friesland kunnen zich opmaken voor een zomer vol met activiteiten, te lezen in de nieuwe zomerkrant van VVV Waterland van Friesland. Dankzij de versoepelingen is de evenementenkalender van juli en augustus weer goed gevuld. Ook staan er eropuit tips in en mooie verhalen over sloepvaren en op stap met een privé gids in Zuidwest Friesland . De VVV brengt deze inspiratiekrant uit in samenwerking met Ying Media. Donderdag 1 juli valt de krant huis aan huis in de bus in heel Waterland van Friesland. Ook wordt de krant verspreid via de VVV’s en de toeristische ondernemers die lid zijn van VVV Waterland van Friesland.

In de inspiratiekrant lees je verhalen van bijvoorbeeld blogger Wiepkje Hoekstra. Zij gaat voor de VVV met een privé gids op stap en op bezoek bij natuurterrein Slauerhoff in Gaasterland. Deze privé gids is een Ambassadeur van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Inwoners en toeristen kunnen deze zomer gratis zo’n privé gids boeken om op pad te gaan in deze regio, wat voor een groot deel een Nationaal Landschap genoemd mag worden. Daarnaast zijn de ‘dames van de VVV’ gaan sloepvaren vanuit Langweer. Ze geven praktische tips en een mooie route voor wie - om wat voor reden dan ook - nog nooit zelf heeft gevaren met een (elektrische) sloep.

Evenementenkalender

De inspiratiekrant van VVV Waterland van Friesland staat normaal gesproken altijd vol met evenementen. In de agenda is te lezen wat er welke dag te doen is. “Het is fijn om te zien dat deze kalender steeds meer wordt gevuld,” geeft Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland aan. Organisatoren van evenementen nodigen we dan ook van harte uit om evenementen bij ons aan te melden voor op onze website én een mogelijke vermelding in de inspiratiekrant. Zo weten toeristen en inwoners precies wat er wanneer te doen is.”

In de inspiratiekrant wordt er ook weer vooruitgeblikt met een ‘foarpriuwke’ met evenementen in het najaar.

Nieuwe plekken ontdekken

De inspiratiekrant van VVV Waterland van Friesland laat verder zien dat er nog vele andere mooie activiteiten te ondernemen zijn. Nieuw zijn bijvoorbeeld de snelste waterfietsen ter wereld, die je bij Waterfiets Friesland in Workum kunt huren. Hiermee ga je tot 15 kilometer per uur, vele sneller dan een roeiboot, kajak of sup. Ook geeft de VVV een mooie lijst met 10 terrassen aan het water en dan zijn nog niet eens alle terrassen genoemd! Er staat een gedicht in over het dorpje Lytsewierrum met mooie verhalen over dit dorp waar maar één weg naartoe loopt. In samenwerking met Mijn Oerverhaal is hier een podcast bij gemaakt, die bij voorkeur in Lytsewierrum beluisterd kan worden. Zo staan er tal van activiteiten in die interessant zijn voor toeristen én inwoners van Waterland van Friesland.

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied twintig VVV locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.

Over Ying Media

Ying Media is uitgever van regionale content waarmee zij iedere dag bijdragen aan het sociale, economische en culturele klimaat in de regio. Dit doen zij met o.a. de titels GrootBolsward-IJsselmeerkust, GrootdeFryskeMarren, GrootHeerenveen en GrootSneek.