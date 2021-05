Versoepelingen van de coronamaatregelen vanaf woensdag

De coronaversoepelingen die demissionair premier Mark Rutte vorige week dinsdag aankondigde, werden maandag officieel bekend gemaakt door minister Hugo de Jonge. "We zien een goede daling, dat betekent dat we geen gebruik maken van de pauzeknop en dat het besluit dat we hebben genomen doorgaat. Maar voorzichtigheid blijft geboden", waarschuwt De Jonge. "We zijn er nog niet, maar deze stap is verantwoord om nu te zetten."

De versoepelingen gelden niet voor musea en andere zogeheten 'doorstroomlocaties' die binnen zijn. "Daar is het besmettingsrisico nog te groot", legt De Jonge uit.

De volgende stap naar meer versoepelingen wordt waarschijnlijk over drie weken gezet. "Als het sneller kan, zullen we het sneller doen." Volgende week wordt er ook gekeken naar het volledig openen van het middelbaar en hoger onderwijs.

Vanaf woensdag gelden de volgende versoepelingen:

- sportscholen en zwembaden mogen weer open

- dierentuinen en attractieparken mogen weer bezoekers ontvangen

- sekswerkers mogen weer aan de slag

- restaurants mogen hun terrassen openen tussen 06.00 en 20.00 uur

- buitensporten mag weer met groepen tot 30 personen

- bibliotheken mogen op 20 mei weer open



Bron: www.OmropFryslan.nl