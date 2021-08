Ton Subsidie voor online marketing Friese ondernemers

De gevolgen zijn voor een groot deel afhankelijk van de branche waarin je onderneemt. Voor de bedrijven die het hardst geraakt zijn is een provisorisch financieel vangnet opgezet. Bedrijven die minder hard geraakt zijn of in de verkeerde branche zitten, mogen de pijn zelf opvangen.

De pandemie heeft sinds vorig jaar de wereld in een houdgreep. Een enorme impact op het zorgsysteem, maatschappelijk debat en de economie. Maatregelen door de overheid in reactie op deze unieke situatie hebben ongekende invloed gehad op het bedrijfsresultaat van ondernemers.

INGEZONDEN - Ondernemingen die ingericht zijn op online verkoop zijn de grote winnaars van de afgelopen 18 maanden. Friese MKB’ers die (nog) niet online kanalen inzetten of willen verbeteren kunnen in aanmerking komen voor ruim € 100.000,- subsidie voor bedrijfsontwikkeling.

Waar is de subsidie voor bedoeld?

Detaillisten die naast een fysieke winkel ook een actieve website of webshop exploiteren hebben het financieel aanzienlijk beter gedaan dan concurrenten die geen actieve website of webshop hadden. Die trend is enkele jaren geleden begonnen en door de pandemie explosief gestegen.

Deze subsidie is specifiek bedoeld voor bestaande Friese bedrijven, die hulp inschakelen van een onafhankelijke, ervaren deskundige voor een project van maximaal 6 maanden gericht op bedrijfsontwikkeling. De bedrijfsontwikkeling heeft als doel het vergroten en verdiepen van het afzetgebied door procesoptimalisatie of inzet online verkoopkanalen ter bevordering continuïteit, baanzekerheid lokale werknemers en uitbreiden diensten.

In de praktijk betekend het ondersteunen op het gebied van vergroting van de circulaire economie of het digitaliseren van de onderneming. Je krijgt duidelijk inzicht in de kansen en bedreigingen van huidige of nieuw op te zetten eigen online kanalen als website, webshop of sociale platformen ten opzichte van concurrenten. En daarop volgend een strategisch plan om de afzet te verhogen via deze online kanalen.

Wat levert de subsidie op?

Het subsidiepercentage is 50% van de totale projectkosten. Het maximum uitgekeerde subsidie bedraagt € 2.500,- bij totale projectkosten van € 5.000,-. Het complete subsidie bedrag wordt als voorschot uitgekeerd na goedkeuring van de aanvraag. Gemiddeld duurt de verwerkingstijd 4 weken en wordt 85% van ontvangen aanvragen goedgekeurd.

Hoe maak jij gebruik van deze regeling?

