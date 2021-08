Testadvies voor bezoekers Blauhúster Merke na meerdere positieve tests

BLAUWHUS - Bezoekers van het dorpsfeest in Blauhús krijgen van de GGD en de gemeente Súdwest-Fryslân het nadrukkelijke advies zich te laten testen op het coronavirus.

Sinds het weekeinde zijn tien besmettingen te linken aan de Blauhúster Merke. GGD Fryslân verwacht dat meer positieve tests zullen volgen. Er waren ruim 700 bezoekers.

Een grotere uitbraak kan behalve de ziekte zelf ook personele problemen veroorzaken in zorginstellingen. Ook op bijvoorbeeld scholen kunnen problemen ontstaan, als hele klassen in quarantaine moeten. Om verdere verspreiding te voorkomen, ook buiten het dorp, is het nadrukkelijke advies aan mensen om zich te laten testen.

Wat kun je het beste doen als je op de Merke bent geweest?

Laat je vijf dagen na het laatste bezoek aan de Merke testen bij de GGD (gebruik geen zelftest). Heb je geen klachten en moet je naar werk, school of een andere samenkomst waar je geen anderhalve meter afstand kunt houden? Doe dan meteen uit voorzorg een zelftest. Laat na een positieve zelftest altijd een controletest bij de GGD doen.

Wat moet je altijd doen?

Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD. Ben je in contact geweest met een positief getest persoon? Laat je op de vijfde dag na het contact testen bij de GGD.

De dichtstbijzijnde testlocatie van de GGD is aan de Stadslaan 75 in IJlst. De testlocatie in IJlst heeft voldoende capaciteit beschikbaar om (op afspraak) extra testen af te nemen.

De Blauhúster Merke was afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag. Op donderdag was er een volleybaltoernooi. Uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat hier de eerste mensen besmet zijn geraakt.