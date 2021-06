Koester nu al de herinneringen van later

SNEEK- Jolanda Siemonsma is fotograaf en die zijn er meer. In (Groot-)Sneek lopen er veel rond die de prachtigste pics maken.

Vaak specialiseren fotografen zich in een bepaal genre. Van portretfotografie tot natuurfotograaf en noem maar op. Regelmatig publiceren wij op deze site er voorbeelden van. Jolanda Siemonsma is in de afgelopen periode bezig geweest met een bijzonder project, dat van de herinnerings- en afscheidsfotografie. Hieronder vertelt Jolanda in het kort over de totstandkoming van het project.

“Eindelijk is ze klaar, het project waar ik met hart en ziel aan heb gewerkt: mijn nieuwe website www.herinneringsfotografie.nl is live! Een dierbaar project, wat mij echt na aan het hart ligt: afscheids- en herinneringsfotografie om de puurste herinneringen vast te leggen. Tijdens een afscheid, maar ook daarvoor wanneer er nog tijd is om samen herinneringen te maken. Herinneringen maken we tijdens ons hele leven, maar ze worden pas echt belangrijk wanneer we afscheid van een dierbare moeten nemen…daarom wil je nu al die herinneringen vastleggen voor later. Met dank aan Remco van Buro8 en Judith, De Beschrijfster Beschrijfster die met veel geduld en liefde mij hebben geholpen deze droom waar te maken.”