Online lezing Marita en Alma Mathijsen: in gesprek met moeder en dochter

In de online lezing op zondag 30 mei van 15.00 tot 16.00 uur vertellen ze over het essay en gaat programmeur Cecile Steenwijk met hen in gesprek over hun moeder-dochterrelatie.

Alma Mathijsen (1984) studeerde Beeld en Taal aan de Gerrit Rietveld Academie en Creative Writing in New York. Van haar hand verschenen zes toneelstukken, een verhalenbundel en drie romans. Ook schrijft ze essays voor NRC.

Marita Mathijsen (1944) is emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in de negentiende eeuw. Zij schrijft geregeld bijdragen voor NRC.

Kaarten voor de lezing zijn te koop via deze link lezing Marita en Alma