MUZT opent seizoen Theater Sneek met musical The Wiz

SNEEK - MUZT staat vanaf vrijdag 27 augustus zesmaal met de musical The Wiz in Theater Sneek.

De ruim zeventig talenten van de enige musicalopleiding in Friesland openen met de familievoorstelling het nieuwe seizoen van het theater. The Wiz is het beroemde verhaal van The Wizard of Oz in een modern MUZT-jasje. MUZT is de vierjarige musicalopleiding van kunstencentrum Atrium. De voorstellingen zijn op 27, 28 en 29 augustus en 3, 4 en 5 september.

Het verhaal



Het tienermeisje Dorothy belandt door een tornado in het wonderbaarlijke Land van Oz. Ze gaat op zoek naar de machtige tovenaar van Oz, die haar kan vertellen hoe ze de weg naar huis terug kan vinden. Tijdens haar zoektocht ontmoet Dorothy een vogelverschrikker zonder verstand, een blikken man zonder hart en een leeuw zonder moed. Samen gaan ze verder en maken kennis met Acadabra (de heks van het Noorden), Glinda (de goede fee van het Zuiden), Sadista (de boze heks van het Westen), vele wonderlijke wezens en de Tovenaar van Oz. Bekende hits als ‘Nieuwe dag’ (‘Brand New Day’), ‘Ga nou maar gewoon’ (‘Ease on Down the Road’) en ‘Geloof in jezelf’ (‘Believe in Yourself') zorgen voor een feest der herkenning.

MUZT Musicalopleiding



MUZT is de musicalopleiding van kunstencentrum Atrium en vormt een springplank naar het vervolgonderwijs binnen het vakgebied, zoals musical, muziektheater en kleinkunst. Meerdere MUZT-leerlingen deden de afgelopen jaren met succes auditie voor onder andere de Frank Sanders Akademie in Amsterdam. Ook voor leerlingen die geen professionele carrière ambiëren, vormt MUZT een goede basisopleiding in zang, dans en acteren.

Ieder jaar staat MUZT met een musical in Theater Sneek. In 2019 trok Shrek de Musical acht volle zalen en brak daarmee een bezoekersrecord voor Theater Sneek. De Leeuwarder Courant gaf deze voorstelling de maximale score van vijf sterren. MUZT was ook meerdere keren genomineerd bij de Amateur Musical Awards. De leerlingen doen naast de grote productie ook op andere manieren veel ervaring op, zoals bij excursies naar voorstellingen, ontmoetingen met musicalacteurs en lessen van gastdocenten.

In The Wiz schitteren de leerlingen van het seizoen 2020-2021. Zij hebben de afgelopen maanden ondanks de COVID-19-maatregelen kunnen repeteren.

Auditie nieuwe seizoen

Het nieuwe seizoen van MUZT begint gelijk na The Wiz. Op vrijdag 10 september zijn er audities voor het eerste jaar van MUZT. Jongeren vanaf 13 jaar uit heel Friesland die van musicals houden en zich willen ontwikkelen op het gebied van zang, dans en theater kunnen zich hiervoor opgeven via kunstencentrumatrium.nl/muztauditie.