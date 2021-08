SNEEK - Nu Nyck de Vries uit Sneek wereldkampioen in de Formule E is geworden, komt weer de vraag: gaat hij naar de Formule 1?

In welke klasse hij aankomend jaar meedoet, is nog niet zeker, maar de grote baas bij Mercedes, Toto Wolff, lijkt wat meer duidelijkheid te geven.

Nyck de Vries werd zondag de eerste wereldkampioen Formule E ooit. Het bijzondere was dat de grote baas bij Mercedes Toto Wolff er ook was. Tegenover Omrop Fryslân zegt Wolff het volgende over de mogelijke transfer van De Vries naar de Formule 1: Hij kan het beide. Formule E en Formule 1. Hij heeft het talent om in de Formule 1 te rijden, maar hij heeft werk te doen in de Formule E en weer te knokken voor het kampioenschap."

Wolff is enthousiast over de Fries en over de Formule E: "Hij kan heel goed racen. Formule E is onvoorspelbaar, maar het is vermakelijk. Het is een andere vorm, maar heel leuk."

De blijdschap was na afloop groot bij Nyck de Vries. Toch zat hem ook wel wat dwars. "Echt emotioneel was het niet, omdat ik niet echt happy was over hoe de race was gelopen. Maar goed, het is zoals het is en we hebben ook het teamkampioenschap binnen gehaald."

Hij is blij met de winst, maar ook rationeel. "Ik ben heel erg blij dat we deze loterij hebben mogen winnen. Ik ben me er wel van bewust dat we vandaag wat geluk hebben gehad, maar deze telt."