Ids Postma, een winnaar met een gouden karakter.

In de loop van de dag zag je diverse spelers goed presteren. Dus diverse kandidaten voor de titel. Ids, Meindert, Theo, Tjeerd, Gerard en Halbe hadden duidelijk plannen. Mooi om te zien met iedereen een andere speel stijl. Dat er 3 promoties uit zijn gekomen is toch geweldig.

En dan moet je op het juiste moment toeslaan om de finale te halen. Ids en Meindert wisten dit te bereiken. Aanvankelijk dacht iedereen dat Meindert het zou maken maar daar dacht Ids toch anders over. Door goed geconcentreerd te blijven wist hij in de laatste 4 beurten 6 caramboles te maken. In 11 beurten uit is een mooie prestatie. Gefeliciteerd Ids! En met zijn gouden karakter bedoel ik dat hij net zo’n goed humeur heeft als hij nou wint of verliest. Zijn motto is: ze zijn nog niet van mij af. En dat heeft hij laten zien en dik verdiend. Volgende week hopen we natuurlijk op weer een mooie strijd. Geef je op en tot zondag.