De collectant van het MS Fonds komt langs van 28 juni tot en met 3 juli

FRYSLAN - Van 28 juni tot en met 3 juli vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte plaats van het Nationaal MS Fonds om geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar betere behandelingen. Maar ook om de kwaliteit van leven voor mensen met multiple sclerose te verbeteren. Naar verwachting zullen zo’n 10.000 collectanten in hun buurt langs de deuren gaan. Daarnaast zullen vele honderden online gaan collecteren.

Dat MS een enorme impact heeft op (jonge) levens én veel verschillende gezichten heeft, maakt het MS Fonds momenteel duidelijk in de nieuwe campagne ‘Face it. MS is zenuwslopend’. In de campagne zijn Carla, Winston, Carlien, Kevin en Vera te zien. Zij verschillen in leeftijd en zitten ieder in een andere levensfase, maar zij hebben één ding gemeen: ze hebben alle vijf MS.

Kevins (29) grootste angst, nadat hij plotseling zijn zicht bijna helemaal verloor, was of hij het gezichtje van zijn ongeboren zoon nog wel zou kunnen zien. Carlien (37) vertelt: ‘lopen gaat moeilijk, ik heb last van vermoeidheid, evenwichtsstoornissen en soms zie ik minder goed.’ Op www.nationaalmsfonds.nl/faceit laten de vijf op indringende wijze zien wat er met hun gebeurd is sinds ze de diagnose MS kregen.

Opbrengst is hard nodig

Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het MS Fonds onder andere in innovatieve onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden. Maar ook coacht zij mensen om de kwaliteit van hun leven te kunnen verbeteren.

Anders collecteren

Vanwege het coronavirus is collecteren ook dit jaar anders. Natuurlijk staan veiligheid en gezondheid voorop. Er is daarom hard en met veel creativiteit gewerkt aan nieuwe manieren van collecteren, zoals online met een digitale collectebus: www.digicollect.nationaalmsfonds.nl