Alles wat bij een PMO komt kijken

Een goede manier om hiermee te beginnen is door middel van een PMO (preventief medisch onderzoek). Maar wat is de PMO nou eigenlijk precies, en is het verplicht? De PMO betekenis en alles wat erbij hoort leggen we je hieronder uit!

Wat is een PMO?

Wat is de PMO betekenis in het kort? PMO is een afkorting van preventief medisch onderzoek, waarmee je de risico’s wat betreft gezondheid (zowel fysiek als mentaal) voor je werknemers in kaart brengen. Uiteraard gaat het dan om de risico’s die gerelateerd zijn aan werk, maar er wordt ook naar de persoonlijke situatie en omstandigheden van de werknemer gekeken. Denk bijvoorbeeld aan de leefstijlfactoren. Het is voor elke werknemer natuurlijk van belang dat werknemers gezond zijn en het liefst wil je dat ze hier zelf verantwoordelijkheid voor dragen, zowel voor hun eigen welzijn als voor de prestaties van je bedrijf. De invloed die je hierop hebt is helaas echter beperkt. Met een goed preventief medisch onderzoek kun je jouw medewerkers inzicht geven in hoe zij er op dit gebied voor staan, tips geven en ze stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gezondheid.

Is een PMO keuring verplicht?

Het is volgens de wet verplicht om je werknemers regelmatig de mogelijkheid te geven om zich medisch te laten onderzoeken. Een goed preventief medisch onderzoek geeft je medewerkers inzicht in hun gezondheid, maar ook in de risico’s die er schuilen voor de werknemers op werkgebied. De grootste motivatie om een preventief medisch onderzoek wettelijk verplicht te stellen is het zo klein mogelijk maken van de kans op risico's en langdurig verzuim van werknemers.

Is een PMO keuring verplicht voor medewerkers?

In principe nemen medewerkers vrijwillig deel aan zo'n onderzoek, ze worden hier niet toe verplicht. In sommige gevallen kan het zijn dat een werknemer wel verplicht deel moeten nemen aan het onderzoek. Dit kan zijn in bepaalde branches, zoals scheepvaart, luchtvaart, bouw en andere fysiek zware beroepen. In andere beroepen is psychisch onderzoek onderdeel van het onderzoek, omdat de psychische belasting bijvoorbeeld zwaar kan zijn. Een onderdeel van het onderzoek kan ook bepaalde keuringen zijn, wat ook weer afhangt van het beroep. Een piloot mag bijvoorbeeld geen slechte ogen hebben, of hartziektes.

Het verschil met een Pago

Er is ook nog een ander medisch onderzoek voor werknemers, namelijk de PAGO. Dit is een afkorting voor periodiek arbeids gezondheidskundig onderzoe. Een Pago is echter vooral bedoeld om de gezondheidsrisico’s gerelateerd aan het werk in kaart te brengen, waar een preventief medisch onderzoek zich meer focust op de algehele gezondheid. Ook de conditie en leefstijl van medewerkers worden hierbij meegenomen. Eigenlijk zou je PAGO als basis kunnen zien en het preventief medisch onderzoek als een aanvulling hierop.

Toch kies je als werkgever altijd voor een van de twee. De meeste bedrijven kiezen er tegenwoordig vaak voor om een preventief medisch onderzoek te laten uitvoeren. Een goed inzicht in je gezondheid en conditie past natuurlijk ook goed bij het huidige klimaat op dit gebied. Thema’s als duurzame inzetbaarheid en (medische) gezondheid zijn namelijk erg belangrijk op dit moment.

Hoe werkt een preventief medisch onderzoek?

Dit onderzoek is er in vele verschillende vormen. Het begint vrijwel altijd met een vragenlijst die online kan worden ingevuld, waarna blijkt of er nog meer onderzoek nodig is. Het kan ook zijn dat je sowieso fysiek onderzoek wil laten plaatsvinden, dan zal het vaak een combinatie van online en fysiek worden. Je moet daarnaast ook bedenken hoe je wil worden geïnformeerd over de resultaten, en hoe je dit terugkoppelt naar je medewerkers. Ook moet je bedenken of je dit onderzoek periodiek wil laten doen of eenmalig, en hoe je hier verder mee omgaat.

Wat doe je na het preventief medisch onderzoek?

Wanneer je het onderzoek hebt uitgevoerd en de resultaten hebt ontvangen moet je daar natuurlijk iets mee. Het kan voor een medewerker behoorlijk confronterend zijn om hierover in gesprek te gaan. Het gaat natuurlijk wel over de gezondheid en leefstijl van iemand. Een medewerker wordt onderzocht op zaken als psychische weerbaarheid, roken, drinken, eten, slapen, beweging en leiderschap. Als het goed is zal de uitslag van het onderzoek reden zijn voor medewerkers om stappen te maken in hun leefstijl. Als werknemer kun je hier natuurlijk ook een actieve rol in spelen door coaching, cursussen of andere begeleiding of abonnementen beschikbaar te stellen. Dit kan ook door dit soort zaken voordeliger te maken.



Het is voor een werkgever ook interessant om inzicht te hebben in hoe je werknemers nou als groep zijn, dus om de gemiddelden op bepaalde gebieden te kunnen bekijken. Dit kun je vaak in heldere rapportages zien. Denk hierbij aan risico’s rondom het werk, maar ook wat betreft het BMI of rug- en nekklachten. Ook werkstress wordt meegenomen. Op deze manier weet je waar de pijnpunten liggen en kun je hier actief mee aan de slag. Je werknemers kunnen dan zo gezond en fit mogelijk blijven, waar jij als werkgever natuurlijk ook van profiteert. Hiermee wordt je hele bedrijf gezonder en productiever.



