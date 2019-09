Column: De Bank als erfgenaam

Sneek- Ze adverteren er weer mee: Heb je als oudere geen hypotheek meer op je woning, dan kun je de helft van de waarde opnemen, stellen woningfinanciers. Een kennis kwam met dit verhaal. ‘’De rente wordt bij de lening opgeteld’’, stelde hij, ‘’je betaalt die dus niet.” Prachtig allemaal. Kun je leuk gaan feestvieren. En laat Roosje maar zorgen, toch?

Maar wat als het rentebedrag na verloop van tijd de zogenaamde restwaarde overtreft? Kun je dan blijven wonen, of gaat de Bank dan je woning verkopen? De cruciale vraag! Als de Bank de woning gaat verkopen, wát dán! Onder het viaduct? Niet dat het direct gaat gebeuren, de rente is laag en dat blijft de komende jaren ook zo. Mevrouw Lagarde, de nieuwe baas van de Europese Centrale Bank (ECB) heeft dat al aangekondigd.

Echter internationaal komen er steeds meer signalen dat de wereldeconomie op een recessie afstevent. Het grote brein in de Verenigde Staten, meneer Trump, met zijn handelsoorlog met iedereen, zorgt er onder andere voor dat China minder groeit, maar ook dat de Duitse industrie sterk dalende verkopen laat zien. Wat als de waarde van woningen dan daalt? Kom je in de problemen en ’t viaduct in ’t zicht. Want een lening van een ton op een woning van twee ton, houdt toch een rente in van rond de 2,5 procent, ofwel € 2.500 in het eerste jaar.Het tweede jaar is dat meer, want ook die 2.500 telt mee, ofwel het rentebedrag wordt elk jaar ook vermeerderd met rente over de niet betaalde rente. Klinkt ingewikkeld, maar zo werkt het.

Dat betekent na tien jaar al een schuldbedrag van € 128.000, na twintig jaar € 164.000. En wie zegt hoe de woningmarkt er over twintig jaar uitziet. Oke, dan ben je tachtig en wie dan leeft, wie dan zorgt…toch?

En wedden dat je dan ook buren hebt…daar onder dat viaduct, mede tachtigers.

Bonne van der Valk

