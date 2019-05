Column: Positieve balans

De competities in de zaal zitten er alweer een tijdje op en ook de veldsporten zijn met het dessert bezig. De basketballers van Menhir presteerden naar behoren en de korfballers van De Waterpoort wisten zich op het huidige niveau te handhaven. Ook Neptunia’24 beleefde een seizoen waar meer werd gewonnen dan verloren. VC Sneek stuntte door de finale om het landskampioenschap te behalen. Wie zijn ogen de kost geeft in de regio ziet hele legers atleten zich voorbereiden op hardloopevenementen. Op social media vliegen fraaie statistieken van runkeeper je om de oren. Prachtig natuurlijk, al die sportende GrootSnekers. Je hoopt dat dit fenomeen zich ooit vertaalt in minder zorgkosten. In vrijwel alle publicaties wordt het belang van preventieve gezondheidszorg benadrukt. Meer bewegen, gezonder eten: het staat eveneens hoog op de politieke agenda.

Het lint van fluoriserende shirts dat zich op alle dagen en op alle mogelijk denkbare momenten op ’s Heeren wegen manifesteert is ook symbolisch voor de individualisering van de maatschappij. Sportscholen mogen zich nog steeds verheugen in een toenemende belangstelling. Het verenigingsleven staat onder druk. Enerzijds blijkt het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden voor alle mogelijke hand- en spandiensten en, uitzonderingen daargelaten, is het een enorme toer om opengevallen plaatsen in besturen op een verantwoorde wijze in te vullen.

De meeste bestuursleden, verblind en opgeslokt door de waan van de dag, komen nauwelijks toe aan het maken van beleid. Voornaamste taak in de maand mei is dat de aanvoer van alcoholische versnaperingen ongestoord op gang blijft. Kampioenschappen, promoties, het behalen van nacompetities, klassenbehoud…. het moet natuurlijk wel gevierd worden. In onze omgeving is het een prima jaar in het amateurvoetbal. HJSC haalde het felbegeerde kampioenschap binnen en ook aan de Molenkrite kon een feest gevierd worden met de vedettes van SWZ zm. Nijland en ONS Sneek wisten zich te handhaven en dat is voor beide verenigingen het hoogst haalbare. Woudsend, Blauwhuis en IJVC blijven in de kelder en stelden ietwat teleur. SDS en Scharnegoutum maken nog kans op een toetje. Waterpoort Boys en LSC hebben zich al verzekerd van de nacompetitie al geeft de vorm van de laatste weken eerlijkgezegd niet al te veel hoop. TOP en Black Boys trachten de nastoot te ontlopen en Heeg kende een prestatief mooi seizoen. SWZ zal zich melden om alsnog promotie te bewerkstelligen naar de Hoofdklasse. De balans lijkt dit seizoen dus al met al positief uit te vallen. Zeker, als de laatste beslissingen positief uitvallen.

Ondanks al deze festiviteiten springt één evenement boven alles uit. Dinsdagavond werd de bekende en beruchte ‘razziawedstrijd’ uit 1944 herdacht en na 75 jaar in de vorm van een wedstrijd tussen een Sneker en Kennemerlandse selectie ‘overgespeeld’. Hulde voor alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt en een dikke vette pluim voor sportjournalist Peter van der Meeren. Als voetballer was hij matig getalenteerd, maar schrijven en interviewen kan hij als de beste. In een tijd waar het historisch besef tot vrijwel nul is gereduceerd, tenminste als je het gezwam van al die gezwollen ego’s rond de Europese verkiezingen letterlijk neemt, is het boek van Peter een prachtige aanwinst. Zie voor detail het artikel elders in GrootSneek over het boek van Van der Meeren. Kopen dat boek!