Ondertekening intentieverklaring in voorbeelddorp Heeg

Heeg- In Heeg willen inwoners ambitieus op weg naar aardgasvrije verwarming: niet langer praten, maar vooral doen. Samen kunnen de Coöperatie Duurzaam Heeg, Plaatselijk Belang Heeg, de gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân deze beweging versnellen. Daarom slaan deze partijen de handen ineen. Heeg is op deze manier een voorbeelddorp in Fryslân.

De genoemde partijen willen in de onderzoeksfase van het pilotproject Warm Heeg de collectieve verwarming door aquathermie onderzoeken.

Op donderdag 7 maart tekenen ze daarvoor een intentieverklaring, samen met de inwoners van Heeg.

Wethouder Erik Faber (foto) komt namens de gemeente Súdwest-Fryslân, Michiel Schier namens de provincie Fryslân en Egbert Berenst namens Wetterskip Fryslân.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Wanneer: donderdag 7 maart

Tijd: van 17.00 tot 18.00 uur

Waar: grote zaal van It Heechhûs, It Eilan 67 in Heeg

Programma

17:00 Welkom door ceremoniemeester Gerard van der Laan, voorzitter van Energiecoöperatie Duurzaam Heeg

17:05 Animatiefilmpje Warm Heeg

17:10 Toespraak Erik Faber, wethouder Súdwest-Fryslân, over duurzaamheid en aquathermie in Heeg. Waarom vindt de gemeente dit project belangrijk?

17:15 Toespraak Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân

17:20 Toespraak Michiel Schrier, gedeputeerde provincie Fryslân

17:25 Hoe werkt TEO (thermische energie uit oppervlaktewater ofwel aquathermie)? Voordat overgegaan wordt tot ondertekening is het goed om helder te krijgen waar we het over hebben. Een uitleg van Hegemers aan Hegemers op ludieke wijze.

17:45 Ondertekening intentieverklaring.

17:50 Afsluiting en uitnodiging voor een borrel.