Kleinste kookboekje komt uit Fryslân

Sneek- Jan Gerard van der Wal van Le Petit Bistro in Sneek is de auteur van dit geheel in het Fries geschreven kookboekje met maar zeven recepten. Alle gerechten vinden hun oorsprong in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân. Dit bijzondere Nationaal Landschap is één van de twee door het rijk aangewezen landschappen in de provincie Fryslân. Dat deze landschappen hoog in het vaandel staan bij de provincie is bekend. Niet voor niets schreef commissaris van de koning Arno Brok een voorwoord in het kookboekje.

Van der Wal is sinds gisteren benoemd tot ambassadeur van dit prachtige Landschap waarvan de grens vanaf Makkum bij de Afsluitdijk loopt via Sneek, Joure richting Lemmer waarbij Gaasterland een groot deel vertegenwoordigd. “Het idee voor dit kookboekje is ontstaand tijdens mijn introductie voor dit mooie Landschap”, vertelt Van der Wal.

Mar en Klif in Aldemardum organiseerde voor de 6e keer bijeenkomsten om selecte personen op welke wijze dan ook enthousiast te maken over dit Landschap en hen exclusief te benoemen tot ambassadeur. Dat ik hierbij het idee kreeg om een kookboekje te maken met louter ingrediënten en producten uit dit mooie gebied, spreekt voor zich. Het is bekend dat wij in Le Petit Bistro werken met zoveel mogelijk producten uit de directe regio. Waarom 7 gerechten? “ Mijn bistro is één van de kleinste restaurants van Fryslân met slechts 22 zitplaatsen. In het kader van “Le Petit” past daar ook een klein kookboekje bij. Dat het boekje geheel in het Fries is geschreven en daardoor wellicht minder toegankelijk is doet niet ter zaken. Immers hoe leuk is het een boek in je kast of keuken te hebben die informatie verstrekt over de regio, de taal, de bijzondere mensen die er wonen en de heerlijke eenvoudige gerechten die je kunt maken van al het lekkers voortkomend uit dit bijzondere Landschap. Aan bod komen onder andere Laaxumer bot, Koudumer beantsjes, Kalfsvlees van de Gouden Boaium maar ook eetbare kruiden en planten die hier voor komen.”

Ook is er aandacht voor Evert van Hemert, de veelzijdig kunstenaar die resideert in Kolderwolde midden in het gebied. Al met al heel bijzonder boekje.