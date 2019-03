Bewolkt en regenachtig

Sneek- De bewolking overheerst deze woensdag en daaruit valt geregeld regen. De wind waait meest uit het zuiden en is matig tot (vrij) krachtig. De temperatuur vrij hoog voor de tijd van jaar, 9 tot 11 graden.

Komende nacht verandert er niet veel aan het weerbeeld, bewolking overheerst en bij tijden valt er regen. Zachte nacht met een minimumtemperatuur van 8 graden.

Morgen start ook regenachtig, in de middag breekt de bewolking tijdelijk, later volgen weer buien. De wind neemt toe, wordt krachtig tot hard op het Sneekermeer en zijn er tevens windstoten te verwachten, 75-90 km/uur. Later neemt de wind wat gas terug

In de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend regent het nog, daarna klaart het op en verloopt de vrijdagmiddag droog met het zonnetje daarbij. Het wordt dan bij een meest matige westelijke wind 9 graden.

Zaterdag weer een stevige wind uit het zuidwest tot westen, in de morgen regen, in de middag ook droge momenten. Zondag is nog een beetje een vraagteken, leek het eerst een verregende zondag te worden, de laatste weerkaarten laten het zo goed als droog houden. De temperatuur dit weekend rond de 8 graden. Volgende week koudere nachten en wordt de kans op maartse (regen, hagel en natte sneeuw) buien groter.

Vooruitzichten

Dirk van der Meer