Unieke Kruiswegwandeling door het centrum van Sneek

Sneek- “Zouden wij hier in het Sneek ook een Kruiswegwandeling kunnen organiseren, net zoals in Volendam?” Baffff! Na die vraag van Renate Dümmer viel er even een stilte tijdens een vergadering van de Sneker Sint-Antonius van Paduaparochie. Pastoor Peter van der Weide hervond zich echter rap en antwoordde: “Kijk, Volendam is natuurlijk helemaal Katholiek, daar hangt het toch een beetje in de lucht en in Sneek is slechts tien procent Rooms Katholiek. Maar waarom zouden we het niet doen?”

Met andere woorden, het idee van Dümmer werd na enige aarzeling, of beter valse bescheidenheid, enthousiast omarmd door de locatieraad en volgende week Aswoensdag is de start van het project in het Bonifatiushuis van Sneek, waarbij ook burgemeester Jannewietske de Vries aanwezig zal zijn en de KRO-TV opnamen maakt. Nadat het idee van Dümmer was ‘geland’, begon in alle stilte het voorbereidingswerk van de adhoc commissie, uiteraard met de initiatiefneemster en mijnheer pastoor in de gelederen. Aan de vooravond van de voor Sneek unieke Kruiswegwandeling vertellen beiden graag over het project.

GELOOFSGEPREK VOLENDAM

“Het Geloofsgesprek van Leo Feijen bracht mij op het idee” legt Dümmer uit. “Ik zag daar een reportage over Volendam, waar Cees de Wit vertelde over de Kruiswegwandeling in zijn dorp. Op zijn beurt was De Wit geïnspireerd door de kruiswegwandelingen in Frankrijk, die hij tijdens een vakantie in Nancy had gezien. Het wordt dit jaar voor de vierde keer in Volendam georganiseerd. De staties hangen daar in diverse winkels en musea”, vertelt Dümmer over hoe zij ertoe kwam om een dergelijke wandeling ook in Sneek te organiseren. Nadat Renate Dümmer het idee verder had uitgelegd en hoe in haar optiek de wandeling in Sneek gestalte zou kunnen krijgen, ging ze een half jaartje na de lancering ervan in de locatieraad, met pastoor Van der Weide op pad door de Sneker binnenstad. “We waren er al snel over uit welke locaties het zouden gaan worden en hebben met de laptop onder de arm de betreffende personen het Geloofsgesprek laten zien. Dat komt letterlijk beeldend over. Pastoor noemde het ons ‘pretpakket’”, weet Dümmer.

GEEN ZIELTJESWINNERIJ

“Wij moesten er in het begin zelf ook even aan wennen dat we dit gingen doen”, vult Van der Weide aan. “Het is geen ‘zieltjeswinnerij’, dat zeker niet. Je laat iets zien waardoor de mensen misschien op een bepaalde gedachte komen. We hebben er een boekje bij gemaakt, met plattegrond, waarin afbeeldingen van de 14 staties van de Kruisweg staan. De Kruisweg verwijst naar de weg die Jezus liep door Jeruzalem. Het woord statie is afgeleid van statio, dat staan of stilstaan betekent. De Franciscaners hebben toen bedacht dat zo’n Kruisweg ook wel dichterbij huis gebracht kon worden en hebben de route gevisualiseerd. Dat werd in kerken opgehangen, zoals ook hier in Sneek. In onze Sint Martinuskerk is die Via Dolorosa in 1943 geplaatst als een geschenk ter gelegenheid van het veertig jarig priesterjubileum van pastoor-deken Johannes van Galcom. De Kruisweg is een onderdeel van de totale traditie van het christelijke Paasfeest”, legt de Sneker pastoor uit, die in het afgelopen najaar met een groep geloofsgenoten uit Sneek en Bergen op Zoom de Via Dolorosa in Jeruzalem liep. Een onvergetelijke ervaring. “Waarom nu een Kruiswegwandeling in Sneek”, herhaalt Renate Dümmer onze vraag om deze daarna zelf te beantwoorden: “Een van de redenen is om de kerk letterlijk mee naar buiten, de stad in te brengen. Ik merk regelmatig dat veel Snekers onze mooie kerk nog nooit van binnen hebben gezien en dus de staties ook niet hebben zien hangen.

Nu gaan we die postergrote staties naar de mensen toe brengen. Bij de afbeeldingen van de hele oude staties in het gratis verkrijgbare boekje, waarvan er 3000 worden gedrukt, heeft de pastoor prachtige eigentijdse korte verhalen geschreven. Een van de staties is dat Maria haar zoon ontmoet met het kruis op zijn schouders. Daar heeft pastoor het volgende stukje bij geschreven, dat mij persoonlijk raakt”, vertelt een zichtbaar geëmotioneerde Dümmer. ‘Echte moeders kunnen als het goed is ook dwaze moeders zijn. Tegen alles in blijven zij strijden voor hun kind, wetend dat ieder kind een speciaal kind is. Zo kunnen we ons haast niet indenken dat een moeder haar kind zou laten vallen. Maria is gekleed in blauw, het voorbeeld van trouw, geloof en doorzettingsvermogen; een mens waardoor de hemel de aarde raakt.’

“Als ik zo’n statie en tekst zie, dan komt bij mij de gedachte op dat het misschien wel tijd wordt om maar eens te gaan ‘babbelen’ met mijn zoon. Echt praten, over moeilijke onderwerpen. Dat emotioneert mij echt. Bij een andere statie, waarop Jezus ontkleed wordt, denk ik al snel aan vluchtelingen, ook zo’n actueel thema.” De staties van de unieke Kruiswegwandeling komen op verschillende locaties in de stad te hangen, waarbij de eerste in het Bonifatiushuis hangt. Daarna achtereenvolgens bij De Weduwe Joustra, Fries Scheepvaart Museum, Boekhandel Van der Velde, Bibliotheek, Bakker Posthuma, Nationaal Modelspoor Museum (‘daar wordt de statie ingelijst en dag en nacht verlicht!’), Theater Sneek, Rabobank, Copy to Print, Silvius Expert, Modeschoenen Rutten, Galerie Bax en de laatste in de Sint Martinuskerk. De tocht zal afhankelijk van het looptempo ruim een uur duren. “Omdat we op Aswoensdag met de wandeling starten hebben we gekozen voor het Bonifatiushuis, waar we met een eucharistieviering beginnen, waarbij de mensen een askruisje krijgen.Wat is mooier dan om daarbij aan te sluiten. We hangen de eerste statie op in de hal en de mensen zo de route lopen. De tweede statie hangt dus tegen het drankorgel van de Weduwe. Vinoloog Steve riep meteen toen we bij hem kwamen: ‘Zo groot mogelijk die statie’, vertellen pastoor en Renate in koor. De reactie bij de Weduwe Joustra is illustratief voor hoe het opvallende en unieke project in Sneek wordt ontvangen.