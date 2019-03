Rosmos & the Blues bij Boekhandel Van der Velde

Sneek- Maart is de Moanne fan it Fryske Boek en om dat te vieren hebben wij schrijver Willem Schoorstra samen met muzikant Jack Bottleneck uitgenodigd voor een spetterende Friese avond bij Van der Velde. Op woensdag 13 maart presenteren zij bij ons hun programma Rosmos & the Blues.

Schoorstra werd de laatste jaren vooral bekend door zijn historische romans over Grutte Pier en Rêdbâd. Vorig jaar ontving hij de Rink van der Veldeprijs voor De nacht fan Mare. Op verzoek van Boeken fan Fryslân schreef hij dit jaar het geschenkboek voor de Moanne fan it Fryske Boek: Rosmos. Een spannende en humoristische roman die zich afspeelt in de ‘onderklasse’ van de samenleving.

Wat schrijver Schoorstra en muzikant Bottleneck gemeen hebben, zijn de humor en het rauwe, eerlijke verhaal. “Rosmos & de blues giet oer fallen, oer hiel meitsjen en oer laitsjen. Rosmos giet oer it fieren fan it libben.”

Wie: Willem Schoorstra & Jack Bottleneck

Wanneer: woensdag 13 maart, 20.00 uur

Waar: Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36, Sneek

Toegang € 5,00, reserveren gewenst

Fan herte wolkom!

Het team van Van der Velde Boeken Sneek