D66 organiseert Politiek Café: Klimaatdrammer of -spijbelaar?

Sneek- Het klimaat is één van de belangrijkste politieke thema’s op dit moment. Het houdt veel mensen bezig. Wat doet onze provincie voor de toekomstige generatie? En wat doet de gemeente? En wat willen bewoners van Fryslân: actie zoals de jongeren nu wereldwijd vragen, of juist niet?

Op deze vragen zoeken we het antwoord tijdens het Politiek Café in café Markt 23 op 11 maart, het start om 19.30. Scholieren van de middelbare scholen in Súdwest-Fryslân hebben stellingen voorbereid en gaan aan de hand van deze stellingen in gesprek met onder andere de provinciale kandidaten van D66 Fryslân.

Ook andere aanwezigen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie. Om zo samen de aanwezige politici een opdracht voor de komende jaren mee te geven.