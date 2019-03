Wietske Baarda wint 50ste solistenconcours Femuza

IJlst-De 11-jarige Wietske Baarda uit Oudega SWF werd afgelopen zaterdag 2 maart winnaar van het 50ste solistenconcours van Femuza, de federatie voor muziek- en zangverenigingen van de gemeente Súdwest-Fryslân.

De vertolking van het muziekwerk de Zeemansdans van componist Jan van der Roost door de jonge bugelspeelster werd door juryleden Sytze van der Hoek en Geert Jan Kroon beloond met maar liefst 90 punten, goed voor een eerste prijs met lof en een optreden tijdens het galaconcert van Femuza op vrijdag 21 juni in Theater Sneek.

Bij de ensembles won een slagwerkkwartet van C.M.V. Oranje Bolsward op marimba, xylofoon en vibrafoon, bestaande uit Jeffry Frikken, Eline Scheltinga, Marijke Djurrema en Corrie Jansen. Hun optreden werd door de jury beloond met 85 punten. Zij brachten het muziekwerk Metric Lips van Béla Fleck ten gehore.

Bijzonder was dat het solistenconcours dit jaar voor de vijftigste keer georganiseerd werd, een heuse jubileumeditie. In totaal waren er tijdens het solistenconcours 35 optredens in diverse samenstellingen. In tegenstelling tot andere jaren werd het solistenconcours vanwege beschikbaarheid niet in de Stadslaankerk te IJlst, maar in de Gasthuiskerk te Bolsward georganiseerd.

De winnaars van het solistenconcours:

2e prijs ensembles: duo Anneke Zeinstra (trompet) en Stefan Yska (bugel), 83,4 punten 1e prijs ensembles: slagwerkkwartet Jeffry Frikken, Marijke Djurrema, Corrie Jansen en Eline Scheltinga, 85 punten

2e prijs solisten t/m 11 jaar: Anna Elisabeth Verbeek, hoorn, 88 punten 1e prijs solisten t/m 11 jaar: Wietske Baarda, trompet, 90 punten

2e prijs solisten 12 t/m 15 jaar: Astrid Kappeyne van de Copello, altsaxofoon, 84 punten 1e prijs solisten 12 t/m 15 jaar: Bente Miedema, dwarsfluit, 88,4 punten

2e prijs solisten vanaf 16 jaar: Sanne Janzen, altsaxofoon, 82,4 punten 1e prijs solisten vanaf 16 jaar: Anna Verbeek, altsaxofoon, 87,6 punten

Winnaar wisselbeker: Wietske Baarda, trompet, 90 punten

Foto: Jeroen van der Kallen