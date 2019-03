Treats in Lewinski

Sneek- Lang koesterden Nynke Hoitsma en Anne-Lie Persson een gemeenschappelijke droom: zingen in een professioneel, vocaal jazzkwartet. De dames kennen elkaar al lang van het Conservatorium in Groningen en zijn er al jaren actief als musicus.De droom kwam in augustus 2010 uit, met de oprichting van TREATS: gecompleteerd door de twee mannenstemmen van Jeroen Kriek en Jasper Blokzijl.

Inspiratiebron voor de oprichting van TREATS is onder anderen het Amerikaanse jazzkwartet The New York Voices.Ook TREATS zoekt uitdagende en spannende close harmony jazzarrangementen, onder anderen van Darmon Meader (NYV) maar daarnaast ligt de nadruk vooral op eigen repertoire.

Het feit dat de zangers van TREATS een degelijke conservatoriumopleiding hebben genoten biedt op zichzelf geen garanties voor succes. Maar wellicht wel dat hun talent wordt gevoed door een enorm plezier dat zij beleven in het uitvoeren van hun muziek. En dat plezier is niet in de laatste plaats te danken aan de al evenzo gedreven begeleidingsband met fantastische solisten: bassist Marco Kerver, Imre Kruis op drums, Tony Hoyting op piano en saxofonist Laurens Blinxma.

Voorafgaand aan het concert, voor €15,50 een hapje mee-eten? Dat kan! Vanaf 18:00 is de keuken geopend. Reserveer je maaltijd via onze website.

Datum: vrijdag 8 maart

Mee-eten vanaf 18:00

Treats start 20:00

VVK Treats 10,00 (via www.lewinski.nl)

Deurticket Treats 12,50