Studenten ROC Friese Poort krijgen onderwijs in hun toekomstige werkveld

Sneek- Met ingang van 5 maart 2019 telt het gebouw van de Rabobank Sneek Zuidwest Friesland dagelijks circa 150 extra gebruikers. De opleidingen in de richting van Retail, Commercieel, E-commerce en Projectbureau LINK van de afdeling Economie en Ondernemen van ROC Friese Poort verhuizen per die datum naar het gebouw in het hart van Sneek aan het Martiniplein. Aanleiding voor de verhuizing is het gebrek aan ruimte op de huidige locatie van ROC Friese Poort aan de Harste in Sneek.

Verbinding met regionale werkveld

ROC Friese Poort zoekt op verschillende fronten de aansluiting met het regionale werkveld door samen met dat werkveld het onderwijs vorm te geven. Door de verhuizing komen de studenten dagelijks in contact met medewerkers van de Rabobank. In de omgeving bevinden zich heel veel MKB bedrijven. Voor opdrachten, projecten of stages voor de opleidingen zitten de studenten nu direct bij het toekomstige werkveld. Daarom is het Rabobank kantoor een uitstekende locatie voor hen.

Optimale studie omgeving

ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat studenten het beste uit zich zelf kunnen halen en de ruimte krijgen zich optimaal te ontwikkelen. ‘Goede leslokalen en facilitering is een belangrijk onderdeel’, aldus Lineke Kleefstra, vestigingsdirecteur van ROC Friese Poort in Sneek. ‘Aan de Harste hadden wij onvoldoende ruimte om dit langer te kunnen bieden aan onze studenten. Vandaar deze verhuizing. Voor de studenten die een opleiding volgen in de richting van Retail, Commercieel en E-Commerce biedt de verhuizing veel kansen. Ze bevinden zich nu in het hart van hun toekomstige werkveld. Studenten worden uitgedaagd om deze omgeving en het toekomstige vakgebied te ontdekken en te leren kennen’.

Kruisbestuiving

Rabobank directievoorzitter Jan Pieter van Oosten ziet de komst van de studenten helemaal zitten. ‘Ik vind het prachtig dat we per 1 maart de studenten van de afdeling Economie en Ondernemen binnen de Rabobank krijgen. We halen door de samenwerking met ROC Friese Poort de buitenwereld naar binnen en hetzelfde geldt voor de studenten. Zij hebben direct aansluiting met de bancaire sector. Als wij inbreng van de jongere generatie nodig hebben kunnen wij ze direct benaderen. Andersom kunnen onze medewerkers gastcolleges verzorgen. Zo kunnen we van elkaar leren. Ik ben ervan overtuigd dat het hier voor alle partijen om een verrijking gaat.”