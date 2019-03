Sensationele overwinning VC Sneek tegen Sliedrecht Sport

Sneek- De wedstrijd zaterdag 2 maart in Sneek kon vooraf beschouwd worden als dé kraker in de kampioensgroep: VC Sneek tegen Sliedrecht Sport. De regerend landskampioen, bekerhouder en tevens gedoodverfde winnaar voor dit seizoen Sliedrecht Sport tegen onze ambitieuze steeds sterker wordende dames die uit zijn op revanche na 2 nederlagen tegen Sliedrecht in de reguliere competitie. We moeten ver terug gaan voor een gewonnen wedstrijd voor Sneek tegen deze sterke tegenstander uit Zuid Holland. De Sneker Sporthal is afgeladen vol met enthousiaste supporters die gegarandeerd een fantastische wedstrijd zullen zien en natuurlijk hopen op meer.

De eerste set begint Sneek sterk en komt op een voorsprong van 5-0. Het team is er duidelijk op gebrand om alles uit de wedstrijd te halen. Beide teams laten mooie aanvallen zien, bezorgen de toeschouwers prachtige lange rally’s en brengen veel power bij elkaar los. Sneek houdt een voorsprong maar een dubbele wissel aan de kant van Sneek lijkt de flow wat te verstoren. In een onnavolgbaar tempo kijkt Sneek tegen een achterstand aan en is Sneek overgeleverd aan de aanvalskracht van Sliedrecht. De winst gaat naar Sliedrecht.

De tweede set begint Sneek wederom met een voorsprong waarna het verder gelijk op gaat. Er wordt stevig weerstand geboden en Sneek blijkt een taaie tegenstander voor Sliedrecht. De set gaat desalniettemin net als de eerste set toch naar de gasten.

De derde set lijkt een zelfde verloop te krijgen. Sliedrecht heeft uiteindelijk 3 matchpoints bij elkaar geslagen en lijkt na ruim een uur spelen met een 3-0 overwinning naar huis te gaan. Het einde van de derde set krijgt echter een verrassende wending. Bij de stand van 21-24 met maar liefst 3 matchpoints in het voordeel van Sliedrecht komt Sneek aan serve. Roos van Wijnen concentreert zich als gebruikelijk en werkt op magische wijze de matchpoints weg. Ze pakt hiermee een cruciale hoofdrol deze avond en stoomt door met nog 2 punten waardoor de set boven alle verwachtingen naar Sneek gaat. Mentaal geeft dit Sneek een enorme boost die een kanteling in de wedstrijd tot gevolg heeft. Sneek krijgt het zelfvertrouwen dat ze ook kunnen winnen van de power dames uit Sliedrecht.

Sneek houdt het goede gevoel vast in de vierde set, de flow is goed en de dames blijven scherp. Het is spannend als nooit tevoren en de teams gaan gelijk op. Het beste van het spel komt toch van Sneek en stunt hiermee naar 2-2 in sets.

Een vijfde set is nodig om uit te maken wie de winnaar van deze kraker wordt. Er wordt gevochten voor elk punt. Het publiek staat ondertussen al op de banken en is uitzinnig van enthousiasme. Sliedrecht komt opnieuw in de positie van 2 matchpoints. Wonderwel lukt het Sneek ook nu weer op de belangrijke momenten foutloos te zijn en ze houden op bewonderenswaardige wijze het hoofd koel. De matchpoints verdwijnen weer als sneeuw voor de zon. De wedstrijd kent uiteindelijk een

fantastische ontknoping met het beslissende punt door Anlène van der Meer. De Sneker Sporthal ontploft! We hebben een wedstrijd gezien zoals je ze niet vaak meemaakt met een resultaat om van te dromen.

Roos van Wijnen: “Het zijn altijd leuke wedstrijden tegen Sliedrecht. Het brengt iets extra’s wat je ook nodig hebt om te kunnen winnen. Het gevoel binnen het team was al goed, we voelden dat het mogelijk was. Je moet servedruk leveren tegen Sliedrecht en dat ging in de derde set net op tijd goed. We hebben gevochten en als team goed gespeeld. Het geeft ons zelfvertrouwen dat we zeker niet kansloos zijn voor de landstitel”.

Trainer Paul Oosterhof: “Deze winst is fantastisch en geeft een extra boost en vertrouwen voor de komende wedstrijden. Een pluspunt is zeker ook dat we nu weten dat Sliedrecht te verslaan is. Onze veerkracht om vanuit achterstand terug te komen heeft pijn gedaan bij Sliedrecht en heeft ons mentaal voordeel gegeven. Er vond een kanteling plaats aan het einde van de derde set. Maar we moeten niet te lang blijven hangen in de euforie, de knop gaat weer om met het vizier op de volgende wedstrijd woensdag tegen Set Up. We hebben dit seizoen nog niet van ze gewonnen en willen de prestatie van vandaag graag nog eens overdoen”.

Setstanden

19-25/22-25/26-24/25-20/16-14

VC Sneek is na 2 wedstrijden keurig 2de in de kampioensgroep van zes teams. De volgende groepswedstrijd is aankomende woensdag 6 maart uit tegen Springendal-Set-Up’65. Als onze dames het vertrouwen in eigen kunnen vasthouden is er weer een heel mooi resultaat mogelijk.

Margriet van Dijken