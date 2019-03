Kom kijken bij zorgorganisatie Patyna

Sneek- In de week van 11 t/m 16 maart openen verschillende locaties van zorgorganisatie Patyna de deuren om mensen kennis te laten maken met de ouderenzorg. In Sneek organiseren woonzorgcentra Noorderhoek en Frittemahof een open dag.

De Noorderhoek is open op dinsdag 12 maart; in Frittemahof bent u van harte welkom op woensdag 13 maart. Tijdens de open dag zijn er rondleidingen door de locatie en kunt u zich laten informeren over de zorg- en woonmogelijkheden van Patyna. Ook is er volop informatie over leren, werken en vrijwilligerswerk. De open dagen beginnen om 10.00 uur en eindigen om 16.00 uur.

De open dagen vinden plaats in het kader van de Week van Zorg en Welzijn. Tijdens de Week van Zorg en Welzijn openen meer dan duizend zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland hun deuren voor het grote publiek.