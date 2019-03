Filmhuis Sneek met Woman At War

Sneek- Halla is een vijftigjarige, onafhankelijke vrouw. Ze leeft een rustig bestaan in Reykjavik en werkt er als koordirigent. Maar achter de schermen van deze ogenschijnlijk vredige routine, leidt Halla een dubbelleven als radicale milieuactivist.

In haar eentje verklaart ze de oorlog aan de lokale aluminiumindustrie om de prachtige IJslandse hooglanden te beschermen. Omgedoopt tot ‘de Bergvrouw’ voert Halla in het geheim gevaarlijke sabotageacties uit, mét resultaat. Maar net op het moment dat ze haar grootste en meest gedurfde operatie op touw zet, ontvangt ze een onverwachte brief: haar aanvraag voor het adopteren van een kind wordt eindelijk ingewilligd.

Terwijl Halla zich klaarmaakt om haar rol als beschermer van Moeder Aarde te verruilen voor het echte moederschap, besluit ze nog één laatste genadeklap uit te delen aan de aluminiumindustrie. En dat blijft niet zonder gevolgen. Woman at War is een droogkomisch drama van Benedikt Erlingsson, die eerder het geestige Of Horses and Men heeft gemaakt. De IJslandse Oscarinzending werd in Cannes bij de Semaine de la Critique bekroond met de SACD Award en is winnaar van de Lux Film Prize 2018.

CAST

Jóhann Sigurðarson,

Halldóra Geirharðsdóttir,

Jörundur Ragnarsson

Afkomstig uit IJsland

Te zien op dinsdag, 05 maart 2019 om 20:00

Genre Drama

Speelduur 101 minuten