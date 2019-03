Een opvallend verschijnsel in de regio Súdwest-Fryslân

Sneek- Uit onderzoek van Waar Staat Je Gemeente (2018) blijkt dat er een boven gemiddeld aantal ZZP’ers werkzaam is in de regio Súdwest-Fryslân. Waar het landelijke gemiddelde op 11,4% ligt, is het percentage in de regio Súdwest-Fryslân een stuk hoger, namelijk 18,3%. Een ondernemende regio dus!

Keynote speaker Herre Zonderland

Herre Zonderland (ex-topsporter, ondernemer en spreker) neemt ons mee in zijn verhaal. Ondernemen, en zeker starten, is geen 9 tot 5 baan en daarin is het vaak zoeken naar de balans. Hoe haal je het beste uit jezelf, en dus uit je onderneming? Aangekleed met voorbeelden uit zijn persoonlijke (topsport)carrière zal Herre op bevlogen wijze ons inspireren op weg naar jouw persoonlijk doel.

Programma

De startersdag is bedoeld voor oriënterende starters, net begonnen starters en ondernemers die toe zijn aan de volgende stap met hun jonge onderneming. De avond bestaat uit een ondernemersmarkt met landelijke en regionale kennispartners en doorlopende seminars en workshops. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk seminars te volgen over de belastingdienst, het aanvragen van vergunningen, de basics van boekhouden. Daarnaast speelt het netwerken, verbindingen leggen en ervaringen delen een belangrijke rol deze avond.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via www.startersdagen.com/swf2019 . Hier kan tevens een keuze worden gemaakt in seminars en workshops.

Locatie

ROC Friese Poort Sneek

Harste 4-6

8602 JX Sneek