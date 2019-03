Bonnema schiet Nijland langs Wykels Hallum

Nijland- Met een zuivere hattrick besliste Nico Pieter Bonnema zaterdag als invaller de degradatiekraker tussen Nijland en Wykels Hallum: 3-0. Nijland bleef voor de vierde keer op rij ongeslagen en lijkt de weg naar boven te hebben gevonden. Het team mag nu niet verslappen!

Met de geblesseerde Pier Gerbrandy, de niet geheel fitte Sjoerd Teake Kooistra en Nico Pieter Bonnema en de vakantievierende Erwin Hoekstra kende Nijland enige personele problemen in aanloop naar het duel tegen mededegradatiekandidaat Wykels Hallum. De herstelde Jarin de Jong keerde terug in de basis en ook Folkert van der Werf maakte na zijn sterke invalbeurt tegen Hardegarijp onderdeel uit van de eerste elf.

Onder toeziend oog van Douwe Posthuma werkten het Nijland van coach Lykle Bleekveld en het door Dick Schambach geleide Wykels Hallum een ietwat saaie eerste helft af. In de voorbije vijf seizoenen werd Posthuma als trainer twee keer kampioen met Nijland in 3A. Tijdens zijn actieve carrière voetbalde hij bij Nijland onder trainer Bleekveld en kwam hij later bij MKV uit onder oefenmeester Schambach. Als speler werd Posthuma onder beide trainers kampioen.

De wedstrijd in de onderste regionen van de tweede klasse kon op behoorlijk wat publieke belangstelling rekenen. Voor aanvang van het belangrijke duel organiseerde de ‘harde kern’ van Nijland een mooie sfeeractie.

Nijland en Wykels Hallum speelden in het eerste bedrijf afwachtend en weigerden grote risico’s te nemen. Nijland stichtte in de eerste helft het meeste gevaar. Jarin de Jong zag een verwoestende uithaal van buiten de 16 gestopt worden door de Wykels-doelman, Arjan van der Wal kopte bij de tweede paal net over na een goede voorzet van Fokke Jan Kooistra en Jildert de Boer schoot te slap in toen hij na een goede actie vrije doortocht had naar vijandige doel. Wykels Hallum stelde daar weinig tegenover. Jurjen Bosch probeerde het van grote afstand, maar zag zijn poging over het doel van Van Dalfsen verdwijnen. In het slot van de eerste helft kreeg Bosch een lange bal niet goed onder controle, waarna zijn doelpoging kracht ontbeerde.

In de tweede helft ontsnapte Nijland net na rust aan een achterstand. De thuisploeg verzuimde de bal weg te werken, waarna een hachelijke situatie ontstond in het doelgebied van Van Dalfsen. Nijland mocht van geluk spreken dat een aanvaller van Wykels Hallum de bal daarbij van dichtbij tegen de onderkant van de lat schoot. Nijland kwam goed weg, raakte niet in paniek en creëerde even later zelf ook een goede kans. Een lage voorzet van Fokke Jan Kooistra werd door de bij de eerste paal opgedoken Jarin de Jong net niet tot doelpunt gepromoveerd. De Wykels-doelman stond goed opgesteld en redde uitstekend.

Wykels Hallum werd daarna nog een keer gevaarlijk toen Nijland niet goed oplette bij een hoekschop en een Wykels-speler knap uithaalde, maar net over schoot.

Na een uur spelen kwam Nico Pieter Bonnema in de ploeg voor Folkert van der Werf. Jildert de Boer – die nog een goede kans kreeg maar wild naast schoot – verkaste naar de rechterkant en Bonnema nam diens plek in de punt over. Het bleek een gouden wissel van hoofdtrainer Lykle Bleekveld en zijn assistent Pyt Nota. De Wissel veranderde alles.

Een paar minuten na zijn entree brak Bonnema de wedstrijd open. Na goed doorkoppen van Jarin de Jong en mistasten van de Wykels-defensie had Bonnema plots vrije doortocht naar het vijandelijke doel. De snelle spits was niet te achterhalen, bleef ijzig kalm en schoot de bal overtuigend in de verre kruising.

10 minuten later was het opnieuw raak voor het Nijlander goudhaantje. Na een prachtige actie van Jildert de Boer tikte ‘Chucky’ bij de eerste paal simpel binnen. Een lekkere spitsengoal, na uitstekend voorbereidend werk.

In een poging om nog iets te forceren nam Wykels Hallum in de laatste 20 minuten wat meer risico. Veel gevaar leverde dat niet op. Het was juist Nijland dat plots de kansen aaneen reeg. Bij een van die kansen trof Bonnema nogmaals doel. De in een prima vorm verkerende Sjoerd Tjalsma gaf de bal met veel gevoel voor, waarna Bonnema de bal met ietwat geluk raak kopte. Door de veranderlijke stuit was de Wykels-doelman kansloos.

In de absolute slotfase stichtte hattrickheld Bonnema nog twee keer gevaar. Verder leed bleef de gasten echter bespaard. Wykels Hallum probeerde het nog een keer van afstand. Keeper Van Dalfsen kon redding brengen en hield voor het eerst deze competitie zijn doel schoon.

Scheidsrechter Boer leidde het sportieve duel op uitstekende wijze en hoefde geen kaarten uit te delen aan de volwassen spelende ploegen.

Met 10 punten uit 4 duels is Nijland na een matige seizoensstart bezig aan een goede serie. De blauwhemden – die als een hecht collectief opereren – mogen echter niet verslappen en moeten doorpakken. Volgende week komt koploper BCV op bezoek in Nijland. De Burgumers zijn bezig aan een uitstekend seizoen en leden nog maar drie keer puntverlies. De lijstaanvoerder wil zijn positie verstevigen en aast bovendien op sportieve revanche tegen Nijland. Eerder dit seizoen wist Nijland namelijk met 2-2 knap gelijk te spelen op het Burgumer kunstgras.

Het belooft dus een mooi duel te worden tussen twee ambitieuze ploegen. U bent van harte welkom op het Zweitse Huitema Sportpark. Aanvang: 14.30 uur.