Sneek – De waterpoloheren van Neptunia’24 hebben zaterdagavond gelijk gespeeld tegen koploper DraGor. In een wedstrijd waarin de ploeg van speler/coach Arjen van Leeningen het betere van het spel had mochten de drie punten niet in Sneek blijven.

Neptunia was sterker, doceerde en had de lijstaanvoerder eigenlijk de gehele wedstrijd in de tang. De Snekers waren scherp, verdedigden sterk en hadden met keeper Alfons Meijer een uitblinker in huis.

Toen Neptunia bij 8-7 de winst uit het vuur leek te slepen had één van de dienstdoende arbiters z’n laatste fluit blijkbaar nog niet geblazen. DraGor kreeg, tot verbazing van vriend en vijand een overal situatie en wist met nog vijf seconden op de klok de gelijkmaker te scoren.

Doelpunten Neptunia’24: Rutger van Leeningen (3x), Sander van der Molen (2x), Arjen van Leeningen, Dennis van der Veldt en Rudi van der Veldt (allen 1x).