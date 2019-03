Tweede lustrum carnavalsviering is er eentje om in te lijsten

Sneek/Drabbelterp-Als het waar is dat je op een hoogtepunt moet stoppen, dan heeft Trea Dam zondagmiddag de juiste beslissing genomen. Nadat zij ( en met in haar kielzog vele andere vrijwilligers) tien jaar geleden het initiatief nam om in Sneek/Drabbelterp een heuse carnavalsviering in de Sint Martinuskerk te organiseren, was het vandaag een absolute bovenslag.

Pastoor Peter van der Weide sprak over een oecumenische carnavalsdienst en dat was het zeker: Beginnen met een het openingslied Grote God wij loven U en halverwege de viering meezingen met de Snikkende Snitsers: ‘Dêr an de Kolk!’ De volle kerk zong beide liederen uit volle borst mee, het kon allemaal.

Exact om 12.11 uur kwamen de pastoor met de leden van Het Hof van de cv De Oeletoeters de kerk binnen gelopen. Ceremoniemeester Vorst Hendrik 1ste en Vorst Edward 1ste voorop en daarachter mijnheer pastoor. Heel ceremonieel allemaal. Vervolgens een meer dan fleurige viering met muzikale begeleiding van: ‘T-Brass’ onder leiding van Wiebo Kooi, Blaaskapel ‘de Losse Flodders’, de zangers Johnny Kamminga, Jan Kuipers en Pastoor Peter van der Weide, De Snikkende Snitsers en het ‘L.U.S.-koor’ aangevuld met een aantal leden van het Parochiekoor ‘Intermezzo’ onder leiding van Fokko Dam. Verder medewerking van organist Frits Haaze.

Uiteraard gaven Prins Geert Pieter de Eerste en Secondant Pyt, Jeugdprinses Tamar de 1ste en Hofdame Janiek & Hofdame Noa van de Oeletoeters acte de présence.

Balk en splinter

Naast alle zang ( mooie Sneker tekst van Sonja Fijlstra-Blaauw! ) en muziek waren er gebeden, voordrachten en een overdenking van pastoor Van der Weide op rijm. Gezongen nog wel op de melodie van Oh Waterlooplein werd het een hilarisch Heel Holland bakt! Heel Holland bakt! waarvan de kerkgangers de melodie massaal meegalmden.”Maar laat u dat lalalala maar”, gebood de RK voorganger, “ anders duurt het te lang!” Ondertussen kwam het heilig evangelie wel degelijk aan bod, Lucas 6: 39-45 stond centraal: “Haal de balk uit je eigen gezichtsorgaan om er daarna met de splinter van je buurvrouw van door te gaan!”

Alaaf en Amen

Volkomen terecht kreeg Trea Dam aan het einde van de viering een bos bloemen en een klaterend applaus als dank voor bewezen diensten. Vorst Edward de 1ste zag al weer vooruit, want volgend jaar is er weer een jubileum, dan immers zal de carnavalsdienst voor de elfde keer plaatsen vinden. Een het getal elf is bijzonder in carnavalskringen. Rooms Katholieken weten elke gelegenheid aan te grijpen om een feestje te vieren, deze van vadaag was er eentje met een hoofdletter! Alaaf en Amen in één!

Tekst en foto’s Henk van der Veer