KV de Waterpoort 1 distantieert zich van degradatiezone

Sneek – In het klassement hadden de Sneeker korfballers slechts een punt meer dan hun rivalen uit Hoogkerk, voordat ze aan de wedstrijd begonnen. Met nog vier wedstrijden te gaan in dit zaalseizoen, zou het team dat afgelopen zaterdag won de kans op degradatie verkleinen.

In de eerste helft had KV de Waterpoort de regie in handen en kon verdedigend redelijk de controle bewaren. Desondanks waren beide teams, wat scoren betreft, aan elkaar gewaagd. De groenhemden uit Sneek bleven aan de leiding maar deze werd gedurende de eerste helft niet groter dan twee of drie goals. Een fout aan de kant van de thuisploeg gaf Hoogkerk gelegenheid om tot vlak voor rust zich naar 11-10 te schieten.

De tweede helft bleef spannend en geen van beide ploegen kon uitlopen. Mede dankzij vele afstandsdoelpunten van Martijn Barendsen en een handig omdraaiballetje van Janneke Kreeft-Van der Kooij kon Hoogkerk niet in staat om voldoende aansluiting te vinden. Voeg daar de verdedigende controle uit de eerste helft aan toe en zo kwam de Waterpoort in de laatste vijf minuten op een voorsprong van 21-18. Hoewel de gemoederen hoog opliepen bleef deze stand onveranderd tot het eindsignaal.

Een belangrijke overwinning voor de Sneekers in de strijd om degradatie te voorkomen en de 6e positie in de competitie te versterken. Volgende week speelt KV de Waterpoort uit tegen de nummer 3; KV Drachten/Van der Wiel.