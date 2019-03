Sneek – De Julianaschool in Sneek doet woensdag 13 maart mee aan de open dag van Stichting Palludara. Voor de school is het een uitgelezen kans om de dit schooljaar geïntroduceerde nieuwe activiteiten te laten zien, zoals bewegend leren en het Integraal Kindcentrum (IKC) Juliana. Niet alleen toekomstige ouders, ook huidige ouders en andere belangstellenden zijn deze dag van harte welkom.

Integraal Kindcentrum

Directeur Klaas Jan Visser heeft veel zin in de open dag. ,,We hebben dit schooljaar mooie nieuwe stappen gezet met de Julianaschool. Zo zijn we samen met kinderopvang De Petteflet van Stichting Kinderwoud het Integraal Kindcentrum begonnen: IKC Juliana.” Hierdoor biedt de school een doorlopend aanbod voor kinderen van nul tot twaalf jaar. ,,Zo besteden we aandacht aan talentontwikkeling en bevorderen we een soepele overgang naar de basisschool. We kunnen zo beter inspelen op bijvoorbeeld een ontwikkelingsvoorsprong.”

Bewegend leren

Ook is dit schooljaar het bewegend leren op de Julianaschool geïntroduceerd. ,,Dit betekent dat we leerlingen letterlijk in beweging zetten. Keersommen leren ze bijvoorbeeld niet alleen zittend achter hun tafel, maar ook al traplopend”, vertelt Visser. Ervaringen tonen aan dat leerlingen door meer te bewegen lekkerder in hun vel gaan zitten en beter presteren. ,,De leerlingen zijn tot nu toe erg enthousiast. We zien echt al een positief effect door deze vorm van onderwijs.”

Karakteristiek schoolgebouw

De Julianaschool telt zo’n 150 leerlingen en zet in op kleine groepen. ,,Mede daardoor is er sprake van een veilige leeromgeving met veel aandacht voor het individuele kind”, aldus Visser. De Julianaschool is een van de weinige scholen in Sneek die in een karakteristiek gebouw uit de jaren 20 is gevestigd. Visser: ,,Dit schooljaar hebben we de prachtige hoofdingang in ere hersteld. Jarenlang gebruikten we alleen de zijingangen, in de moderne aanbouw van de school. Zonde, want de hoofdingang is met de statige deuren en de mozaïeken stenen vloer een plaatje.” In de vloer staat het bouwjaar van de school: 2020. ,,Precies, volgend jaar hebben we feest. De school bestaat dan honderd jaar en reken maar dat we dat gaan vieren.”

Open dag

De open dag van de Julianaschool is op woensdag 13 maart van 8:30 uur tot 17:00 uur op de Bloemstraat 15 in Sneek (Bloemenbuurt). (Toekomstige) ouders en belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te nemen en zich te laten informeren over de werkwijze van de school. Visser: ,,Mijn collega’s en ik geven toekomstige ouders een rondleiding en vertellen graag meer over onze werkwijze. Onder schooltijd kunnen ze de school in actie zien.” Er is de hele dag informatie te verkrijgen bij de directie, leerkrachten en ouders. Ook de ouders, opa’s/oma’s en bekenden van de huidige leerlingen, zijn van harte welkom om langs te komen, benadrukt Visser. ,,Tijdens schooltijd zijn er kijklessen in de lokalen. De ouders krijgen hier een schema voor.”

Over Julianaschool Sneek

De Julianaschool is een christelijke basisschool in de Sneker Bloemenbuurt, gehuisvest in een karakteristiek gebouw aan de Bloemstraat 15. Het motto van de school is ‘Waar uw kind centraal staat’. Het onderwijs volgens christelijke normen en waarden, wordt gegeven vanuit de BAS-structuur en is gericht op de ontwikkeling van de cognitieve en creatieve talenten van leerlingen. De lessen worden individueel, groepsgewijs en groepsdoorbrekend aangeboden.

Over Stichting Palludara

Stichting Palludara is de overkoepelende onderwijsorganisatie van het christelijk basisonderwijs in de regio Sneek. Onder het orgaan vallen vijftien scholen, waaronder de Julianaschool in Sneek.