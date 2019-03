Teaterstuk over ‘Moeke Jikke’ maakt ambisy’s nyt waar

Sneek- Ankondegd as ‘Historisch Locatietheater Stadsherberg Sneek- MOEKE JIKKE’, ging frijdachavend dizze teaterfoarstelling in première. Jikke wurdt speuld deur de aktrise en teatermaker Jildou (Jikke) Kroes. Leonie C. Meine Jansen nimt de ròl fan ferteller op sich. De múzikale omlijsting wurdt fersòrgd deur akkordeonist Joost van Son en streekharmony-òrkest Concordia. De bedoëling fan de foarstelling MOEKE JIKKE is om un stukje fan de geskiedenis fan Sneek, de Stadsherberg en de legendarise hotelhoudster tòt leven te brengen.

Dat is seker foar in jonge aktrise un enòrme útdaging. Eigenlek ondoënlek om in ’e húd fan de ikoanise Jikke van der Horst-Ozinga te krúpen. Ut is nòchal un waachstuk om Jikke fia de hemelpoart de trappen fan de Waterpoart naar onderen oudale te laten. Foardat je ut wete gaan je finaal onderút. Spitech genoech gebeurde dat in dizze foarstelling dy’t feulste plat is, sonder dypgang wêrbij’t ik un minne karikatuur fan Jikke ( ‘ik bin jouw moeke nyt!!’) sach.

Met allienech ut opsommen fan hap-snap-passaazjes út ut leven fan ut legendarise kasteleinske en ut deklamearen ( fan papier…) fan de fersen fan Jikke komme je der nyt. Ut sòrgt foar un ferfreemdingseffekt bij de minsen dy’t Jikke kend hewwe, om ut mar us sacht út te drukken. Un mislukte poging om ut públyk bij de foarstelling te betrekken is der ut bewies fan.

Ut teatrale, at de hoofdpersoan bij de trappen fan de Waterpoart delkomt onder de klanken fan ut Sneekliet is nòch wel aardech, mar krijt gyn ferfòlch in de herberch. Der wurdt un stukje fan nòch gyn 3 kertier deen. Ut foëlt heel ongemaklek. Ik had gewoan plakferfangende skaamte. Nyt te fergeliken met ut múzykteaterstuk over dy andere legendarise horeka-ondernimster: Tjerkje fan de Klieuw.

De slòtsêne at Jikke in un koets met twee Friese pearden derfoar, wear ‘naar Petrus en Johan’ fertrekt is moai, mar ut gebeurde feulste rap. Ut dizze foarstelling was feul mear te halen weest, un miste kaans. Binnen dry kertier staan de rúm 30 besoekers wear op straat òf beter in de kou. Ut klokje fan de Waterpoart klepte mankelyk.

Foto en resênsy: Henk van der Veer