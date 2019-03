Utherne in de ban van de Rockschool

Een dubbelprogramma in Ons Gebouw met de twee stand-up comedians, en oud Cameretten finalisten Tom Montfrooy en Mark Waumans.

Mark Waumans

Was iedereen maar zo lekker moeilijk als Waumans. Dat zou de wereld toch een stuk mooier maken. Iedereen gaat naar rechts? Dikke kans dat hij naar links gaat. Maar dan wel met een omweg. Op zoek naar hobbels in de weg. Geen wonder dat hij nog wel eens verstrikt raakt in zijn eigen gedachtes.

Tom Montfrooy

Laat je verassen door de confronterende, stevige en ontroerende humor van Tom. Hij heeft er in ieder geval altijd zin in, Ech wel.

Tom is finalist van Cameretten 2015. Juryrapport : “Tom Montfrooy neemt het publiek mee in een mooi en kwetsbaar verhaal over zijn vrouw. De voorstelling blijkt zorgvuldig opgebouwd, bevat goede grappen, heeft gevoelige kanten en is toch niet van sentiment doortrokken. Hij vertelt op vrij nuchtere en gemakkelijke wijze en omzeilt handig alle clichés. Ondanks zijn persoonlijk leed straalt Tom veel positiviteit uit. Het verhaal is gepolijst en zijn teksten fijn geslepen. Hij neemt het publiek bij de hand, schuwt de interactie met de zaal niet en geeft aan over de nodige ervaring te beschikken”.