Studenten Office Support Sneek volgen workshops bij Centrum Duurzaam

Sneek – ‘Bezig zijn met duurzaamheid geeft energie en biedt inspiratie‘, trapt Roeland Westra, projectleider Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort af. ‘Dat gaan jullie vandaag praktisch ervaren.’ Op woensdag 27 februari bezochten 13 studenten Office Support van ROC Friese Poort-vestiging Sneek het Centrum Duurzaam in Leeuwarden. Hier volgden ze de workshops 3D-printing en Hoe verduurzaam ik mijn woning?

Woning verduurzamen

De studenten volgden de workshop over woningverduurzaming bij Durk Reitsma, docent Installatietechniek bij ROC Friese Poort. Hij liet de jongeren aan de hand van een case het Duurzaam Doen Huis ontdekken. Welke duurzame maatregelen leveren in hun eigen thuissituatie mooie resultaten op? Al snel ontdekten de workshopdeelnemers dat het gebruik van led-verlichting een aantrekkelijke optie is. Ook het vervangen van – slecht isolerend – enkelglas is aan te bevelen. Bovendien maakten de jongeren kennis met duurzame technieken als warmtepompen, zonneboilers en een HRe-ketel. Aan het einde van de workshop maakten ze ten slotte een overzicht van alle geschikte verduurzamingsmaatregelen in hun leefsituatie.

3D-printing

Docent Dedmer Tuinstra liet de studenten daarna een sleutelhanger maken tijdens de workshop 3D-printing. ‘We doorlopen het ontwerpproces stap-voor-stap met het computerprogramma Tinkercad. Iedereen kan zo eenvoudig een sleutelhanger maken. In veel sectoren biedt 3d-printing echter nog veel grotere mogelijkheden. Denk maar eens aan de medische sector of auto-industrie. Het aantal toepassingen zal de komende decennia alleen nog maar groeien.’ Na een leerzame sessie met Tinkercad en het daadwerkelijke 3D-printen, beschikten zij over een zelfgemaakte sleutelhanger.

Belangrijk

‘Dit bezoek is leerzaam voor onze studenten’, aldus Hetty Nienhuis, docent Praktijkvakken en Nederlands bij ROC Friese Poort. ‘Al onze opleidingen van de afdeling Economie & Administratie bezoeken Centrum Duurzaam in verband met de keuzedelen. Mijn indruk is dat de studenten erg enthousiast zijn en dat ze het leuk vinden om met duurzaamheid bezig te zijn. Welk beroep je later ook vervult, iedereen krijgt met dit thema te maken. Belangrijk is daarom dat studenten beseffen wáárom duurzaam gedrag noodzakelijk is in onze maatschappij. Juist dát leren ze vandaag.’

Duurzaam Doen Huis

Het Duurzaam Doen Huis is een levensechte leeromgeving voor studenten, bedrijven en andere geïnteresseerden uit de regio. Zij doen hier praktijkervaring op met de laatste duurzame technieken van 22 fabrikanten uit Nederland. Hiermee vervult Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort studenten op tot duurzame vakmensen van de toekomst.