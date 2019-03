Noardewiin live helemaal in carnavalsstemming

Leeuwarden – De carnavalsstemming zit er bij de jongeren van zorg en leerbedrijf EspecialCare al flink in! Bij Omrop Fryslân vierden ze gezellig Carnaval in het programma Noardewiin live met presentator Willem de Vries. Noardewiin is het muzikale dorpsplein op vrijdagmiddag bij Omrop Fryslân, live op radio, tv en internet. De jongeren van EspecialCare versierden de studio in carnavalsstijl, maakten lekker hapjes en namen smoothies mee van Vitamine Bo uit Sneek. Ook werd er gedanst in de studio, wat een feest!

Reja en Esmée van EspecialCare vertellen: “Zo één keer in de twee maand gaan we naar Omrop Fryslân, Noardewiin. We vinden het super dat we van presentator Willem en collega’s elke keer weer mogen komen. We staan in de studio achter de bar, schenken drankjes in voor artiesten en genieten van de leuke muziek. Bijvoorbeeld van Vangrail en soms mogen we ook nog op de foto met artiesten. Dat is wel heel cool! Zo mocht Marrit bijvoorbeeld om de foto met Raynaud van Vangrail, vet leuk! We worden ook geïnterviewd door presentator Willem, dat is soms wel spannend, maar ook heeeel gaaf hoor!”

Fotografie: pdf-grafie