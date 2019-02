Ype Bonnema van vv Nijland

“We hadden tien reclameborden, nu ongeveer tachtig”

In zijn jeugd was Ype Bonnema keeper van vv Nijland, later werd hij voetballer bij dezelfde vereniging. Het eerste haalde hij niet: “Dat was voor mij ook niet een doel.” Na een vervelende blessure mocht Bonnema niet meer voetballen en werd hij scheidsrechter. Later resulteerde een onwillige spier in ook het einde van zijn arbiter schap. “Ik ben mij toen bezig gaan houden met de reclameborden. In het begin hadden we er misschien tien. Nu hebben we er ongeveer tachtig hangen. Sponsoring is een belangrijke inkomstenbron bij de club, zeker wanneer je, zoals in ons geval, geen eigen kantine hebt.”

Goed veld

“We hebben stappen gemaakt met de accommodatie. Sinds de gemeente, die ook mijn werkgever is, de verenigingen meer zelf laat doen zijn we zelf gaan maaien. Om de velden goed te houden gaan we na de laatste wedstrijd op zaterdag eerst de gaten dichten en maaien op de donderdag of vrijdag. Hierdoor hebben we een goed veld met kort gras en krijgen we vaak de complimenten van onze eigen spelers en ook van de tegenstanders. Het is net een kunstgrasveld is een van de meest gehoorde opmerkingen”, aldus Bonnema. “We zijn ook druk bezig geweest met de tribune naast het veld en nog enkele andere zaken.”

Clubman

Dat de in Nijland woonachtige Bonnema naast zijn werk nog tijd heeft voor het Zweitse Huitema complex ziet hij zelf als normaal. “Ik denk dat ik elke week een uur of vijftien bij het voetbal ben. De ene keer om een wedstrijd van een van mijn beide zoons te kijken, de andere keer om bezig te zijn met het veld, de kleedkamers of andere vrijwilligersklussen. Als de kleedkamers vrijdag niet worden gedaan, kun je geen gasten ontvangen op de zaterdag. Ik zet op vrijdag ook de goaltjes op het veld, zodat ik dat na het openen op zaterdag niet meer hoef te doen. We hebben een betrokken dorp maar zelfs hier is het vrijwilligerswerk wel eens lastig in te vullen.”

Eerste

“Mijn beide zoons spelen in de senioren. De ene in het eerste en de andere in het derde en soms bij het tweede. Het is niet zo dat ik altijd aanwezig ben bij het eerste want als het derde thuis moet spelen en er is geen theezetter dan doe ik dat ook. Ik vind dat het ook normaal is om bij beiden te gaan kijken en niet een voor te trekken. Voor het eerste is het trouwens een lastig seizoen, maar ik hoop dat ze zich toch kunnen gaan handhaven en dat het liefst zonder nacompetitie”, aldus Bonnema.