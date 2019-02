Sneek- Op zaterdag 9 maart organiseert fotograaf Gert Jan Hermus in Sneek een workshop Flitsfotografie. In veel situaties is het nodig, maar bij veel fotografen leidt het zelden tot mooie resultaten: flitsen met de reportageflitser of met de flitser van je camera. En dat is best begrijpelijk, want voor veel mensen lijkt het of die flitser maar wat doet. Hoe zit dat met de verhouding tussen omgevingslicht en flitslicht? Welke instellingen kun je het beste gebruiken?

Tijdens deze creatieve workshop Flitsfotografie leer je omgaan met de instellingen van jouw flitser en jouw camera. Met als resultaat veel betere foto’s met mooier en natuurlijker flitslicht.

Ter ondersteuning van de workshop en als naslagwerk ontvangt elke cursist vooraf gratis een speciaal voor deze cursus geschreven cursusboek waarin de behandelde theorie uitgebreid beschreven staat.

Datum en tijd: zaterdag 9 maart van 10:00 tot 16:00 uur.

Plaats: Studio Gert Jan Hermus Fotografie aan de Simmerdyk 1 in Sneek.

Opgave voor deze workshop kan via de website www.gertjanhermus.nl