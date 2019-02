Het woningonderzoek van de gemeente Súdwest-Fryslân lijkt te zijn gemaakt na een stuk of drie gesprekjes met mensen die verhuisden. De cijfers tonen wat anders aan. Dan blijkt dat 70 procent van de mensen die Súdwest-Fryslân verhuizen in dezelfde gemeente blijven.

Inwoners van Sneek blijven in Sneek. Ze gaan niet naar Bolsward, en de Starumers gaan niet naar Groot Sneek. Bewoners van Súdwest-Fryslân zijn net zwaluwen. Die komen ook altijd naar hetzelfde nest terug. Met dien verstande dat de meeste Snekers onvoldoende tijd en geld hebben om zich ’s winters terug te trekken in een Afrikaans zwaluwenparadijs.

Snekers zijn dus noch creatief, noch avontuurlijk, noch ambitieus. Je zit waar je zit en daar blijf je zitten. Lieden die we vroeger boekhouders noemden. Muurvast ingemetseld in de bedrijven waar ze werkten. De enige ambitie van inwoners van Sneek is zo nu en dan een ander of een nieuw huis. Liefst wat ruimer. Tegenwoordig ook wat duurzamer.

Dus moeten er volgens dat onderzoek 1300 woningen bijkomen in de gemeente, waarvan de helft in Sneek. Want de rest van de gemeente is precies zo: blijven waar je zit. Enkel de jeugd trekt weg en komt niet terug. En de Snekers worden intussen alsmaar ouder en nog ouder, grijzer en nog grijzer. Die willen dan weer een kleiner appartement voor ze in hun laatste verhuizing naar het crematorium worden gebracht. Dus dan komen na 2030 de 1300 huizen weer leeg te staan. Volgens dat onderzoek. Dat valt misschien wat mee, want dan zijn we ook wel zover dat we oude niet duurzame huizen gaan afbreken.

Ik kan u garanderen dat dit verhaal voor geen meter zal kloppen. Het is nog vager dan een weerbericht. Vermoedens over wat mensen gaan doen zijn nog nimmer uitgekomen. Weggegooid geld. Je moet als gemeente daar woningen neerzetten waar voldoende vraag is. Zonder naar de verre toekomst te kijken, die valt toch niet te voorspellen. Stel dat die jongeren hier toch willen blijven wonen. Want dat probeert de gemeente toch ook te bewerkstelligen.

En voor de ambitieuze en creatieve Sneker heb ik wel een oplossing. Ons huis in Gaastmeer staat te koop.

Eelke Lok