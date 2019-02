Wiebren Buma nieuwe directeur-bestuurder Cultuur Kwartier Sneek

Sneek- De Raad van Toezicht van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) heeft Wiebren Buma benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van de instelling. De heer Buma was voorheen directeur van Het Gelders Orkest. Hij volgt Lieuwe Toren op die sinds de oprichting in 2012 leiding geeft aan CKS en in mei met pensioen gaat. Voorafgaand aan de benoeming vond een intensief selectieproces plaats. De heer Buma zal op maandag 15 april aan de slag gaan.

De heer Buma (11 februari 1973) was als directeur van Het Gelders Orkest verantwoordelijk voor de fusie tussen het kwalitatief hoogwaardige symfonieorkest en Het Orkest van het Oosten. Onder zijn leiding werd met de provincies Gelderland en Overijssel en het Rijk een nieuwe organisatie opgetuigd. Dit proces is inmiddels afgerond en wordt op 1 juni officieel bekrachtigd. Naast de eigen symfonische programma’s werkte Het Gelders Orkest aan veel cross-mediale producties, onder andere met de Nederlandse Reisopera, Introdans, het kinderprogramma Sesamstraat, dj’s, amateurzangers en -musici.

Hiervoor was de heer Buma als directeur-bestuurder eindverantwoordelijk voor kunstencentrum De Leeuwenkuil in Deventer en als algemeen directeur voor het Nationaal Jeugd Orkest in Apeldoorn. Hij heeft een conservatoriumopleiding Koordirectie en Klassiek Trompet afgerond en was jarenlang actief als muzikant en docent. De heer Buma, getrouwd en vader van twee kinderen.

Cultuur Kwartier Sneek

CKS, waarvan het hoofdkantoor in Sneek is gevestigd, bestaat uit Theater Sneek, Poppodium Bolwerk, Kunstencentrum Atrium (met meer dan 25 leslocaties in Súdwest-Fryslân), projectbureau Akte2 en het Bedrijfsbureau voor allerhande zakelijke activiteiten. In totaal telt de organisatie 140 medewerkers en circa 170 vrijwilligers. De heer Buma wordt eindverantwoordelijk voor onder meer het management en de profilering van de instelling. Daarnaast zal Buma nauw contact onderhouden met de gemeente Súdwest-Fryslân en stakeholders.

Sjouke Tjalsma, voorzitter van de Raad van Toezicht, vormde met Christien Lycklama à Nijeholt de selectiecommissie. Hij kijkt tevreden terug op de zoektocht naar de nieuwe directeur-bestuurder: “Het CKS is een unieke culturele organisatie in Nederland met een heel positieve uitstraling. Dat is uit de hoeveelheid en verscheidenheid van reacties die we kregen duidelijk gebleken. Alle geledingen binnen Cultuur Kwartier Sneek zijn bij het proces betrokken geweest, medewerkers konden meedenken over het profiel en hebben meegedaan in de selectiegesprekken. Op basis van een intensief selectieproces hebben we met Wiebren Buma de ideale opvolger voor Lieuwe Toren . We zijn blij dat we iemand met zijn achtergrond en ervaring gevonden hebben.”



Vertrekkend directeur-bestuurder Lieuwe Toren: “Ik kijk terug op een enerverende en uitdagende tijd bij CKS. Nu is het moment daar om het stokje over te dragen. Het is straks aan Wiebren Buma om de unieke instelling verder te brengen en daarbij de samenwerking tussen het theater, poppodium, kunstencentrum, projectbureau, verhuur en zakelijke dienstverlening nog meer te intensiveren, zowel voor als achter de schermen.”

Foto: Casper Ferwerda