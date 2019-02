Tiende Carnavalsdienst in Drabbelterp

Sneek/Drabbelterp- Op 3 maart, de zondag van het aanstaande carnavalsweekend, organiseert de Sneker Carnavalsvereniging De Oeletoeters in samenwerking met het Parochiebestuur Sint Martinus in Sneek voor de 10e keer een Carnavalskerkdienst.

Om alvast een beetje in de stemming te komen, spelen om 11:30 uur ‘De Losse Flodders’ op het Kerkplein van de Sint Martinuskerk, vervolgens staan de deuren open voor iedereen die deze, in het Noorden, unieke carnavalsviering mee wil maken. Het betreft een oecumenische Carnavalsdienst onder leiding van Pastoor Drs. P. van der Weide. Muzikale begeleiding is er van: ‘T-Brass’ o.l.v. Wiebo Kooi, Blaaskapel ‘de Losse Flodders’, de zangers Johnny Kamminga, Jan Kuipers en Pastoor P. van der Weide, De Snikkende Snitsers en het ‘L.U.S.-koor’ o.l.v. Fokko Dam, aangevuld met een aantal leden van het Parochiekoor ‘Intermezzo’. Verder medewerking van organist Frits Haaze.

Prins Geert Pieter 1e met zijn Gevolg Piet Jaarsma en Suzan, Jeugdprinses Tamara 1e met haar Gevolg Noa en Janiek van C.V. De Oeletoeters zullen uiteraard ook van de partij zijn.

Carnavaleske kleding?

Het hoeft niet, maar het zou wel leuk zijn. Een gek hoedje, of een vrolijke sjaal, alles mag. Ook uw kinderen zijn welkom in een feestelijke en carnavaleske uitdossing.

Datum: Zondag 3 maart

Aanvang carnavalsdiens: 12:11 uur

Einde: +/- 13:11 uur