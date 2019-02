Súdwest-Fryslân start inschrijving Ondernemersprijs 2019  

Heeg- Súdwest-Fryslân wil ondernemers stimuleren bij te dragen aan een duurzame samenleving, waarin iedereen meedoet. Daarom heeft de gemeente de ‘Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân’ ingesteld. De inschrijving voor deze eerste verkiezing is woensdag 27 februari opengesteld, tijdens een themabijeenkomst over ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ bij transportbedrijf Veenstra Fritom in Heeg.

Bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering, kunnen voor de prijs worden voorgedragen. De inschrijving loopt tot 1 september. Uit de inzendingen kiest een jury drie genomineerden die op 10 oktober – Dag van de Duurzaamheid – worden bekendgemaakt. De winnaar wordt gekozen tijdens een thema-avond op 15 november – Dag van de Ondernemer – door alle aanwezige ondernemers.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is ondernemen met oog voor mens en milieu. “Er zijn ondernemers die dit al jaren doen en een voorbeeld zijn voor anderen”, zegt wethouder Maarten Offinga (foto) van economische zaken. “Voor deze koplopers hebben we alle waardering. Met deze ondernemersprijs willen we hen publiekelijk belonen.”

Meld uw bedrijf aan!

Bent of kent u een ondernemer die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft? Dan kunt u uzelf of die ander nomineren voor de verkiezing Ondernemersprijs Súdwest-Fryslân 2019. Inschrijven kan via een formulier op onze website www.sudwestfryslan.nl/ondernemersprijs-2019/.

Hier vindt u alle benodigde informatie en de voorwaarden.