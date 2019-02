‘Proef de ongezouten waarheid’ tijdens Nierstichting Restaurant Driedaagse 

Sneek- Op 12, 13 en 14 maart vindt de tweede, landelijke editie van de Nierstichting Restaurant Driedaagse plaats. Tijdens deze dagen serveren restaurants door heel Nederland een speciaal tasting-menu, waarbij de focus ligt op pure smaken, verse ingrediënten en minder zout. Met dit smaakevenement wil de Nierstichting, in samenwerking met o.a. Koninklijke Horeca Nederland (KNH) en restaurateurs, een groot publiek aanspreken en laten proeven hoe smaakvol eten met minder zout is. In Friesland kan dat bij Sems Leeuwarden en Eetcafé Spinoza (Leeuwarden), ’t Havenmantsje (Harlingen), Le Petit Bistro (Sneek), Hotel en Restaurant WeidumerHout (Weidum) en Herberg de Waard van Ternaard (Ternaard).

Te zout

Nederlanders eten op jaarbasis gemiddeld een kilo te veel zout per persoon. En dat is erg slecht voor de nieren. Maar liefst 1.7 miljoen Nederlanders heeft nierschade, dit komt neer op circa 10% van onze bevolking. Zout heeft hier een belangrijk aandeel in. Minder zout eten helpt nierschade voorkomen”.

Partners

Voor partner Koninklijke Horeca Nederland is de gezondheid van de gast een zeer belangrijk thema. Bernadet Naber, woordvoerder van KNH: ‘Met de Restaurant Driedaagse willen we onze gasten en het Nederlandse publiek bewuster maken van minder zout eten.’ Daarnaast zijn Resengo, Vitam, Activy, Koppert Cress en Scelta Mushrooms partner van het evenement.

Online reserveren

Restaurantbezoekers kunnen een tafel reserveren op www.restaurantdriedaagse.nlvoor een lunch of diner vanaf 3 gangen in één van de deelnemende restaurants.

Landelijk uitgebreid

Tijdens de succesvolle eerste editie (maart 2018) ontvingen 100 restaurants ruim 3500 gasten. Door het grote draagvlak bij zowel publiek als restaurants is de Nierstichting Restaurant Driedaagse dit jaar landelijk verder uitgebreid. De Nierstichting Restaurant Driedaagse is onderdeel van de landelijke zoutpreventie campagne die in maart start.