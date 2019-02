Jochem de Vries Schilderwerk is op zoek naar een ervaren schilder met oog voor kwaliteit

Jochem de Vries Schilderwerk is op zoek naar een jonge, enthousiaste schilder voor langere termijn. Je verricht verschillende soorten schilderwerk. Dit kan bij een particulier of zakelijke klant zijn, binnen of buitenwerk.

Jochem de Vries heeft diverse projecten waarbij het handig is dat je, naast schilderen, ook kan glaszetten en behangen.

Functie-eisen

Je hebt je schildersvakopleiding afgerond en aantoonbare werkervaring

Je kunt in teamverband én zelfstandig werken

Bent in het bezit van rijbewijs B

Je bent nauwkeurig en gemotiveerd

Verder ben je sociaal, representatief en klantvriendelijk

Wil je solliciteren op deze vacature? Stuur deze dan naar:

Jochem de Vries Schilderwerk

Atalanta 1

8607 GN Sneek

of per mail naar: jochem.de.vries@planet.nl