Sneek – Inferno Audio Visueel, gevestigd aan de Zeilmakersstraat 5 in Sneek, organiseert vrijdag 8 maart de Inloopdag ‘Muziek op de Werkvloer’. Van 09.00 tot 13.00 uur worden bezoekers geïnformeerd over de rol die muziek kan spelen in het bedrijfsleven. Er zijn demonstraties van toepassingen op kantoor, in het magazijn of in de werkplaats. Verder wordt dieper in gegaan op trends als het ´streamen´ van muziek, geluidbeheersing per ruimte, centrale bedieningsmogelijkheden en het integreren van omroep als communicatiemiddel.

“We willen het bedrijfsleven in Friesland tijdens deze Inloopdag kennis laten maken met de mogelijkheden op het gebied van muziek en omroep.”, zegt Jelle Heeringa, directeur van Inferno Audio Visueel. “Maar liefst 81% van alle medewerkers in het bedrijfsleven vindt werken met muziek leuker. Bovendien zorgen centrale radio installatie voor een rustig werkklimaat, want ze vervangt de talloze bouwradio´s. Het systeem kan door ons passend worden ingesteld aan de hand van de geluidsnormering die door de ARBO zijn bepaald.” Voor meer informatie en het programma: https://inferno-av.nl/nieuws/alle-nieuws/inloopdag-muziek-op-de-werkvloer .

Inferno Audio Visueel van eigenaar Jelle Heeringa is ruim 25 jaar actief in de audiovisuele branche en is een totaalleverancier van muziek- en omroepinstallaties voor het industriële bedrijfsleven, zoals fabrieken, werkplaatsen en distributiecentra, maar ook voor kantoor, detailhandel, scholen en verenigingen.