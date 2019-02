Sneek- Morgen start de meteorologische lente en als we terugkijken wat deze winter ons heeft gebracht aan winterweer, dan kunnen we rustig stellen dat het een flut winter is geweest. Van een horrorwinter met veel ijs, sneeuw en meer, daar is bar weinig van terecht gekomen en de voorspelde -20 graden die een Friese weerman deed, bleek gisteren een dikke +20 te zijn wat tevens een nieuw warmte record was. Het blijkt maar weer, een winter is niet te voorspellen, wat overigens ook telt voor de overige seizoenen…het is en blijft een gok en maak je die gok ook nog extreem, dan is dat blijkbaar iets waar je veel media aandacht mee krijgt. Nee, we beleefden weer eens een veel te zachte winter met vooral de laatste week een zeer warme lenteweek, welke overigens door vele mensen met open armen werd ontvangen.

Helaas neemt het lenteweer voorlopig afscheid, vanaf vandaag zien we lagere temperaturen en vooral komend weekend valt er regen en neemt de wind flink toe.

Vandaag eerst nog mist, verder blijft het droog, wel is er meer bewolking en doordat de wind van zee blaast, een westelijke wind, wordt het een stuk frisser. De temperatuur komt in de stad op een 11 graden uit, overigens nog 4 graden boven normaal voor deze tijd van het jaar.

Komende nacht daalt de temperatuur naar een 3 graden, morgen stijgt ze bij een noordwestelijke wind naar een 8 graden. Verder is er morgen naast bewolking ook ruimte voor het zonnetje.

Nemen we het weekend mee, dan zien we op zaterdag de wind toenemen uit het zuidwesten en kan er uit de bewolking al wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond de 9 graden. Zondag geregeld regen en in de nacht naar maandag neemt de zuidwesten wind flink toe. De temperatuur dan 10 graden. Maandag verloopt ook nattig, 8 graden en staat er veel wind.

Dirk van der Meer