Collum: Van de commerciële wereld naar de ouderenzorg

Vorig jaar werkte Marianne van de Wall (37) nog bij de ING in Leeuwarden. Nu is ze bezig met een opleiding tot hbo-verpleegkundige en werkt ze bij zorgorganisatie Patyna. “Ik ben erg blij met de kans, die ik heb gekregen van Patyna om mezelf te ontwikkelen en te kunnen doorgroeien tot verpleegkundige. Ik ben hier helemaal op mijn plek.”

Marianne wist nooit precies wat ze wilde worden. Reizen vond ze leuk en daarom koos ze in eerste instantie voor de Hbo-opleiding Leisure Management. Na een aantal jaren in de toeristische sector te hebben gewerkt, kwam ze terecht bij Aegon en later bij de ING. “Ik had het op zich prima naar mijn zin bij de ING. De sfeer was goed en ik had leuke collega’s. Toch miste ik iets, waardoor ik op zoek ging naar een baan die beter bij me past. Ik wil graag iets voor een ander betekenen. De zorg heeft mij altijd getrokken.”

Regelmatig zag de in Sneek wonende Marianne vacatures voorbijkomen in de zorg, maar omdat ze geen zorgachtergrond heeft, deed ze er niets mee. In september 2018 trok ze de stoute schoenen aan. Ze nam ontslag bij de ING en begon met een flexibele deeltijdopleiding HBO-verpleegkunde aan NHL / Stenden Hogeschool. “Onze twee kinderen zitten nu beidenj op school, hierdoor was er meer ruimte om een nieuwe studie te beginnen. Toen ik net gestart was met de opleiding zag ik een vacature voor het flexteam van Patyna in Sneek. Ik besloot te reageren en mocht op gesprek komen.”

Dat Marianne nog geen diploma in de zorg heeft, was voor Patyna geen probleem. “Ik had een fijn gesprek met teamleider Sieto Boonstra. Samen hebben we een traject voor mij opgesteld. Om de basiszorg onder de knie te krijgen werk ik nu 10 uren per week als woonondersteuner op twee locaties van Patyna: Ielânen en Anna Paulownastraat. Daarnaast loop ik twee dagen per week stage als zorgondersteuner op locatie De Waterman. Mijn diensten als woonondersteuner mag ik zelf kiezen. Dat is ideaal, want zo kan ik mijn studie, mijn stage en mijn gezin goed met elkaar combineren.”

De switch naar de ouderenzorg geeft Marianne de rust, die ze zocht. “Ik ben hier helemaal op mijn plek. Werken in de ouderenzorg is ontzettend mooi. Ik vind het fijn om de bewoners iets extra’s te bieden. Het zijn geen grote dingen. Een praatje maken, een spelletje rummikub spelen of iemands hand vasthouden is vaak al voldoende. De bewoners waarderen dit heel erg. Ja, ik ben erg blij met de kans, die ik heb gekregen. En wat ik tijdens mijn opleiding leer, kan ik in de praktijk gelijk toepassen.”

“Wees niet bang voor het onbekende. Volg je hart en dan komt de rest vanzelf.”

Marianne is ambitieus. Komende zomer hoopt ze haar propedeuse te halen. Haar doel is om de opleiding binnen drie jaar af te ronden. Voor mensen, die ook graag een carriereswitch willen maken, heeft Marianne nog een tip. “Wees niet bang voor het onbekende. Volg je hart en dan komt de rest vanzelf.”

Denken in mogelijkheden

“We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde mensen, die bij Patyna willen werken”, vertelt Sieto Boonstra, teamleider op de locaties Ielânen, Anna Paulownstraat en De Waterman. “Als iemand geen diploma of achtergrond in de zorg heeft, dan kijken we samen wat er nodig is om deze ervaring bij ons op te doen. Dit geldt voor zij-instromers, zoals Marianne, maar ook voor studenten, die net met een zorgopleiding zijn begonnen. Als organisatie moet je niet denken in beperkingen, maar juist kijken naar de mogelijkheden.”