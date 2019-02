Boekhandel Van der Velde organiseert inspirerende Meesters- & Juffenavond

“We merkten dat we hier regelmatig juffen en meesters over de winkelvloer kregen die hier wel privé komen, maar minder in combinatie met hun werk. Terwijl wij als boekhandel veel met scholenacties rond het kinderboek te maken hebben, ik noem alleen maar de Kinderboekenweek. Blijkbaar viel het kwartje nu pas, maar we gaan als Boekhandel Van der Velde in Sneek op 6 maart a.s. een heuse ‘Meesters- & Juffenavond’ organiseren”, vertelt een enthousiaste Machteld Holtrop van de grootste boekenzaak uit Noord-Nederland.

Holtrop is niet de enige die enthousiast is voor deze bijzondere Meesters- & Juffenavond, ook de uitgevers staan te trappelen om te laten zien wat er allemaal voor moois op de kinderboekenmarkt is. “We willen op deze avond de meesters en juffen inspireren en jeugdboeken laten zien die in het onderwijs te gebruiken zijn. Het zal daarom ook een hele afwisselende avond worden en zeker niet te statisch. Vier uitgevers, Clavis, Gottmer, Lemniscaat en Kluitman zullen hun verhaal doen door een korte speeddate. Toen ik het idee met deze vier grote uitgevers besprak waren ze echt heel gedreven om te komen.”

Fysieke boekwinkel als tegenhanger internetgeweld

Met deze avond wil Boekhandel Van der Velde zich ook echt onderscheiden van het internetgeweld. “Contact met onze klanten staat voorop en we zouden graag meer met de scholen samen willen werken. We laten op deze avond zien wat we te bieden hebben dat kan variëren van het geven van schoolkortingen tot het regelen van een auteur op school of in de winkel. De fysieke boekhandel als tegenhanger van het internetgeweld”, weet Machteld die zelf eerder 14 jaar in het onderwijs werkzaam was.

Er zullen op 6 maart niet alleen uitgevers acte de présence geven ook de schrijfsters Aefke ten Hagen en Bianca Antonissen. De laatste is ook heel bekend van haar blog Juf Bianca en de bestseller ‘SuperFinn en zijn cape’.

Gevarieerd actief programma

“Hoe het programma er uit ziet? Na een welkom door Machteld, volgen de uitgevers met een korte speeddate en gaan de meesters en juffen in twee groepen uit elkaar. De ene groep krijgt van Annelies Brouwer van Onderwijsbureau Semko een miniworkshop mindmapping, een inspirerende pits. De andere groep gaat met de twee schrijfsters om de tafel die hun nieuwe boeken introduceren. Beide schrijfsters zijn bezig met thema’s die vooral op scholen spelen. Die workshops duren met elkaar 40 minuten. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen de deelnemers aan deze avond langs de kraampjes van de uitgevers. Ondertussen kunnen de leerkrachten dan ook nog met elkaar in een ongedwongen sfeer met elkaar praten en kennismaken. We eindigen met een flitsende kwis waarbij een fraai boekenpakket te winnen valt. Trouwens iedereen gaat naar huis met een mooie goodiebag”, maakt de gedreven Machteld reclame.

Evenement: Meesters- & Juffenavond over jeugdboeken in school

Waar: Boekhandel Van der Velde, Kruizebroederstraat 36 Sneek

Wanneer: Woensdagavond 6 maart van 19.30- 21.30 uur

Toegang: Gratis

Reserveren: Gewenst- sneek@boekhandelvandervelde.nl of 0515-423900

Foto’s Henk van der Veer