Vandaag nog prima

Sneek-Wie de kans heeft om van het mooie weer te kunnen genieten, vandaag is nog zo’n dag, vanaf morgen wordt het minder en minder. Vanaf morgen gaat de temperatuur onderuit, neemt de bewolking toe en vanaf het weekend gaat het regenen en ook harder waaien.

Vandaag nog een top dag, zonnig en wordt het 16 graden of iets hoger in de stad, op en nabij het Sneekermeer lager. Wind waait er nauwelijks, meest zwak uit het oosten.

Vannacht vrij helder en kan er mist ontstaan, 3 graden als minimumtemperatuur.

Morgen lost de eventuele mist op, wel is het bewolkt, het blijft droog in onze regio. Met een westelijke wind is het met een 11 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen, maar ligt de temperatuur nog ver boven normaal voor deze tijd van het jaar. Vrijdag bewolkt, 9 graden, zaterdag later op de dag regen, 10 graden. Ook zondag verloopt nattig met een 10 graden. Volgende week kouder.

Dirk van der Meer